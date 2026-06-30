Una furgoneta, 1.000 kilos de ajos y dos detenidos: así frustró la Guardia Civil un robo nocturno en Peñafiel

La Guardia Civil detiene a dos personas por delito de hurto de 1.000 ajos en la zona de Peñafiel GC

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de nacionalidad extranjera como presuntas autoras de un delito de hurto de ajos en varias parcelas agrícolas del término municipal de Peñafiel.

La actuación permitió recuperar 1.000 kilogramos de este producto, valorados en unos 1.500 euros, cuya procedencia los ocupantes del vehículo no pudieron justificar.

La intervención se enmarca en un operativo específico desarrollado por las patrullas de Seguridad Ciudadana para prevenir robos en explotaciones agrícolas de la zona.

Durante los días previos a la detención, los agentes intensificaron la vigilancia mediante controles de personas y vehículos en los puntos y horarios considerados de mayor riesgo.

Fruto de este dispositivo, la Guardia Civil interceptó una furgoneta de carga mixta en la que viajaban dos personas.

Tras inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron una tonelada de ajos, sin que los ocupantes pudieran acreditar su origen legal, por lo que ambos fueron detenidos.

Las posteriores investigaciones permitieron identificar al agricultor perjudicado, quien calculó que había sufrido la sustracción de aproximadamente 2.000 kilogramos de ajos de su explotación.

Además, las pesquisas han llevado a la identificación de otras tres personas mayores de edad que podrían estar relacionadas con estos hechos.

Según la Guardia Civil, el método empleado en este tipo de delitos suele consistir en aprovechar las horas nocturnas o los momentos de menor vigilancia para sustraer el producto en las parcelas.

Posteriormente, la mercancía es ocultada en un punto intermedio antes de ser trasladada a su destino definitivo.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones o la imputación de más personas en los próximos días.