El Ayuntamiento de Valladolid pagará todos los gastos del sepelio del niño de 9 años ahogado en Las Moreras

El Ayuntamiento de Valladolid va a asumir los gastos del sepelio del niño de 9 años ahogado el pasado sábado, 27 de junio, en Las Moreras, como han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Se ha elaborado un informe, por parte de los Servicios Sociales, notificando que la familia está en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento ha decidido costear todo el sepelio”, han añadido las mismas fuentes.

El informe de los Servicios Sociales ha certificado también que “todo está legal” por lo que el Consistorio vallisoletano va a correr con todos los gastos del sepelio tras la tragedia.

Los hechos

Era el pasado sábado, 27 de junio cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía una llamada a las 21:16 horas que avisaba de la desaparición del menor en el río Pisuerga, en la zona de las ruinas de las aceñas en la playa fluvial de Valladolid. El pequeño tenía solo nueve años, como ha confirmado la Policía Local, en declaraciones a este periódico.

El 112 daba aviso del rescate a la Policía Municipal y a los Bomberos de Valladolid, también al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una UVI móvil al lugar.

Además, se activó el centro coordinador de emergencias de Protección Civil, desde el que se movilizó además a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, a una unidad especializada en actividades subacuáticas y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares.

Pasadas las 23:15 horas de la noche el Cuerpo Nacional de Policía confirmaba la localización del cuerpo del menor de nueve años sin vida.