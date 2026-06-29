Vox y PP se alían en Valladolid contra Sánchez: “Llevamos ocho años siendo rehenes de un Gobierno corrupto”

Irene Carvajal, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha llevado al pleno ordinario de este mes de junio, que se ha celebrado en la mañana de este lunes, 29 de junio “contra la corrupción de Pedro Sánchez”.

“La llegada al poder de Sánchez ha sumido a nuestra nación en una espiral de degradación institucional, social y económica sin precedentes en la que la corrupción se ha convertido en su seña de identidad y se ha convertido en un lucro personal para el propio presidente y su entorno más cercano y partido”, ha afirmado la portavoz de Vox, Irene Carvajal, en la presentación de la moción.

Ha añadido que, para ello, Pedro Sánchez y sus colaboradores “han tejido una tupida red de influencias nacionales e internacionales que le han permitido desplegar la mayor trama de corrupción de nuestra historia”.

Ha asegurado que su objetivo con la llegada al poder en el año 2018 era el de “blindar la perpetuidad de Sánchez en el sillón de La Moncloa” y ha mencionado a la Ley de Amnistía para “beneficiar a los golpistas catalanes” o la reforma del Código Penal “despenalizando delitos o modificando penas para favorecer a los partidos separatistas” de los que “necesita su voto”.

“Todo muestra como los españoles y vallisoletanos llevamos ocho años siendo rehenes de un Gobierno corrupto que está quebrando principios básicos del estado de derecho como la igualdad ante la Ley para premiar a los enemigos de la nación contribuyendo al deterioro de la confianza de la ciudadanía en la confianza de las instituciones”, ha añadido.

A lo que se suma, ha apuntado, unas “políticas migratorias contrarias a las de la Unión Europea que ha impulsado medidas para reforzar la expulsión y retorno efectivo de las personas que se encuentran en situación irregular”.

“Es una discrepancia que pone de relieve que España carece de una estrategia firme para afrontar la inmigración irregular y adaptar su actuación a los criterios respaldados por las instituciones europeas para favorecer las fronteras de la Unión y favorecer una gestión ordenada de los flujos migratorios”, ha afirmado Carvajal.

Unas políticas que “tienen un impacto negativo en la capacidad de acogida, seguridad y sostenibilidad de los servicios públicos” y “cuya finalidad es alterar el censo electoral para perpetuarse en el poder”, ha afirmado Carvajal.

Ha añadido que “desgraciadamente la gestión de Sánchez y su Gobierno ha costado la vida a numerosos conciudadanos” porque su “fanatismo climático favoreció, en octubre de 2024, la catástrofe de las inundaciones de Valencia y en abril de 2025 el apagón”.

“La carencia de medios materiales, humanos y operativos fue la concausa de los asesinatos de varios guardias civiles a manos de narcos en Barbate y Huelva”, ha explicado Carvajal en la exposición cargando contra Marlaska y citando también al desastre de Adamuz.

“En Adamuz y Barcelona fallecieron 47 personas en enero de 2026, víctimas de un Gobierno que en lugar de velar por la seguridad de nuestros servicios públicos se valía de las empresas públicas para colocar a señoritas de compañía de sus ministros y colaboradores y cobrar mordidas y comisiones millonarias de forma delictiva”, ha explicado la de Vox.

Ha añadido que a la “imputación y procesamiento de la mujer y hermano de Sánchez viene la condena de ministros cercanos de organización de su partido y de numerosos colaboradores y se une, por primera vez en la historia la imputación de un expresidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero haciendo patente que Sánchez, alias P.S. es el común denominador en todas y cada una de las tramas de corrupción que afectan a familia, Gobierno y partido al que llegó amañando las votaciones”, ha asegurado Carvajal.

Ha añadido que el Ayuntamiento de Valladolid, como institución “más cercana a los ciudadanos no puede permanecer ajeno al creciente malestar existente ante la situación política nacional que ha provocado una indudable e indiscutible erosión de la credibilidad institucional y de la confianza de la acción gubernamental”.

A ello, ha indicado, se suma “una normativa estatal que perjudica los intereses de los vecinos” y “el agravio que supone la decisión de Puente en materia de soterramiento”.

“La mayoría de los colectivos sociales, empresariales y vecinales han expresado en este salón su rechazo a una postura que obedece a una vendetta personal y que es perjudicial para los intereses de Valladolid de construir una ciudad basada en criterios de cohesión social y territorial”, ha añadido Carvajal.

La de Vox ha afirmado que “Valladolid merece respeto institucional e inversiones suficientes que no impidan el soterramiento” y “no verse relegada por intereses personales”.

Contestación de la izquierda

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha contestado a Carvajal asegurando que “una vez más Vox trae al pleno una moción que nada tiene que ver con la ciudad de Valladolid”.

“Solo haremos una declaración. Estamos en contra de la corrupción, se produzca en el partido que se produzca. Hay procesos abiertos en la actualidad en PP y PSOE, todas deben de ser perseguidas por la justicia”, ha añadido Anguita, añadiendo que “solo votarán a favor una moción que vaya en contra de toda la corrupción”.

“Mientras no exista una sentencia, todos los ciudadanos son inocentes. Si quieren que el Gobierno cambie, presenten una moción de censura y venid a abordar los problemas de la ciudad de Valladolid”, ha finalizado.

Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista, Antonio Otero, ha sido el encargado de contestar a la moción de Vox. También ha tirado por la vía de Valladolid Toma la Palabra de que la moción “no tenía cabida en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid”.

“Lo hacen para lograr un titular de prensa, más que para mejorar la ciudad. Carvajal, es jurista. Van a aprobar un texto de esta naturaleza. Hay que hablar de respeto a la institución. Esta moción es un instrumento de agitación en el Ayuntamiento”, ha afirmado Otero.

El PP carga también contra Puente

Por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, la portavoz del mismo, ha asegurado que “España vive el momento de mayor degradación política e institucional de su historia” en algo que es “indiscutible”.

“Esta circunstancia hace daño también a los ciudadanos de Valladolid. Es algo evidente, señores de la oposición. ¿Es qué Valladolid no es España? ¿No nos afecta la imagen en el exterior de un presidente marcado por la corrupción, presuntamente y con corrupciones condenadas en su familia próximamente o el caso de José Luis Ábalos?”, se ha preguntado Jiménez.

“Cada día que pasa, el hartazgo y la impotencia hace que nos vayamos más al traste y esto solo tiene una razón que es P.S. y su resistencia ante todo en el sillón. Valladolid es un afectado particular. Además de ser una ciudad importante en el conjunto de España es la ciudad que dio la espalda al ministro que no debe ser nombrado. Eso no se perdona”, ha explicado Blanca Jiménez, refiriéndose a Óscar Puente.

“Este señor es como el exnovio rencoroso y pesado que no acepta que le hayas dejado, se echa pareja nueva y te lo restriega por la cara. Sí, ministro, ya te hemos visto. Los vallisoletanos pagamos cada día la pataleta del que no supo ser alcalde, elevado a la categoría de ministro. No tienen ni idea de la vergüenza que pasamos cuando salimos de Valladolid y nos preguntan por este señor para agradecernos haberle dado la patada a Madrid”, ha afirmado la portavoz popular.

Ha calificado a Puente como “comentarista de actualidad, faltón, arrogante, insultador profesional de periodistas, de políticos, jueces y ciudadanos” en una “persona consumida por el rencor” que “ya conoce nuestro país”.

“En su tarea de vengarse de la ciudad ha encontrado mil maneras de fastidiar España. Inoperante, arrogante, ha hecho fuerte una forma de gestión ruinosa que ha hecho mucho más que retrasos y cancelaciones en el sector ferroviario tras uno de los episodios más negros de nuestro país, ni disculpas, ni perdón ni dimisiones. El tiempo y los españoles sabrán lo que hacer con él”, ha finalizado Jiménez.

Todo asegurando que votan que sí a la moción de Vox contra los “escándalos de corrupción de nuestro país” y a “exigir una convocatoria de elecciones urgente para dar voz a los ciudadanos” como se ha hecho en el Congreso y sí “a exigir respeto a Valladolid”.

Sale adelante la moción de Vox con el apoyo del PP

“Cuando una parte significativa de la sociedad considera que un Gobierno ha perdido la confianza de los ciudadanos la respuesta democrática no es prolongar la confrontación política sino devolver la palabra a los españoles para que se pronuncien en las urnas. Si creen en la democracia, claro. Si no, las urnas les da igual. Desde Vox, la mejor respuesta es devolver la palabra con la convocatoria de elecciones generales a la ciudadanía para que esta decida”, ha finalizado Carvajal.

Ha añadido que “la democracia no necesita la arrogancia de P.S. sino dirigentes dispuestos a asumir y responder por sus actos y que no blanqueen lo que es imblanqueable”, ha finalizado.

La moción de Vox ha salido adelante con los votos a favor de Vox y PP (14) y los 13 en contra de los ediles de Valladolid Toma la Palabra y PSOE.

Moción por la igualdad de personas LGTBI

La primera de las mociones que se han debatido en la sesión plenaria de este lunes ha sido la conjunta entre los grupos municipales socialista-PSOE y Valladolid Toma La Palabra para promover la igualdad de personas LGTBI.

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado varias medidas en apoyo al colectivo, aunque ha rechazado una de las principales reivindicaciones de las asociaciones del orgullo que pasaba por colocar la bandera arcoíris en el balcón del Consistorio durante la celebración, el 28 de junio, de esta fecha.

Una propuesta que formaba parte de una moción conjunta presentada por el bloque de izquierdas. Los distintos puntos se votaron por separado.

Vox rechazó todas las iniciativas, mientras que PP, PSOE y VTLP respaldaron buena parte de las medidas, aunque PP y Vox han unido sus votos para impedir que prosperara la colocación de la bandera en el balcón municipal.

Resto de mociones

La moción del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra para combatir el cambio climático con medidas contra el calor en la ciudad de Valladolid ha decaído tras la votación en el pleno con los votos en contra del PP y Vox y a favor de la formación que la ha presentado y también del PSOE.

Por su parte, la moción del grupo municipal Popular-PP para instar a la Tesorería General de la Seguridad Social a agilizar la cesión del local de la calle San Sebastián Número 3 al Ayuntamiento de Valladolid para la ampliación del centro de vida activa ‘La Victoria’ con unidades de estancia diurnas ha salido adelante por unanimidad.

El grupo municipal socialista-PSOE ha defendido una moción para pedir al Ministerio de Transportes la construcción de un paso inferior en Daniel del Olmo. En el pleno, el grupo municipal Popular ha presentado una enmienda de modificación que es finalmente lo que se ha aprobado.

Esa enmienda de modificación del PP decía lo siguiente: “El Ayuntamiento pide al Ministerio de Transportes que se haga cargo de construir un paso elevado en Daniel del Olmo conforme al proyecto y calendario que elabore el Ayuntamiento”.

Por último, el grupo municipal socialista-PSOE en el consistorio vallisoletano ha llevado una moción para instar a la Comunidad de Madrid a revertir la restricción del acceso a los abonos de transporte público a personas no empadronadas en dicha Comunidad.

Había cuatro puntos: el primero solo ha contado a favor con los votos del Grupo Municipal Socialista y VTLP. Era el mollar. PP y Vox han votado en contra: "El pleno acuerda instar a la Comunidad de Madrid a dejar sin efecto cualquier limitación del acceso a los abonos y bonificaciones del transporte público basada exclusivamente en el empadronamiento en dicha comunidad autónoma."

Ha habido unanimidad, en los tres puntos siguientes. En el segundo: el pleno acuerda solicitar a la Comunidad de Madrid el establecimiento de mecanismos que permitan a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales, procedentes de otras comunidades autónomas, acceder a condiciones de uso y bonificación equivalentes a las de los residentes, especialmente en aquellos desplazamientos recurrentes vinculados al trabajo, los estudios o la atención sanitaria.

En el tercero: el pleno acuerda instar a la Junta de Castilla y León a defender los intereses de los castellanos y leoneses potencialmente afectados por esta medida ante la Comunidad de Madrid y ante el Gobierno de España.

Y en el cuarto: el pleno acuerda dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Junta de Castilla y León, a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).