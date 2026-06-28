Valladolid pide ver el eclipse solar desde casa para evitar aglomeraciones y prepara un operativo especial en el Recinto Ferial

Gafas para ver el eclipse de agosto. Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

El Ayuntamiento de Valladolid ya prepara un dispositivo extraordinario de seguridad y movilidad para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que podría atraer a miles de personas a la ciudad.

Sin embargo, la principal recomendación del Consistorio sorprende: pide a los vecinos que eviten desplazamientos innecesarios y contemplen el eclipse desde sus propias viviendas o desde parques y plazas cercanas.

El operativo, coordinado por Policía Municipal, Protección Civil, Auvasa y distintos servicios municipales, busca prevenir problemas de tráfico y garantizar la seguridad ante la posible llegada masiva de visitantes.

Para quienes no dispongan de un lugar adecuado desde el que observar el eclipse, el Ayuntamiento habilitará el entorno del Recinto Ferial como espacio de observación, con amplias zonas de aparcamiento, un punto de asistencia de Protección Civil, aseos y regulación específica de los accesos.

El eclipse comenzará en Valladolid a las 19:24 horas, alcanzará su fase de totalidad en torno a las 20:30, que se prolongará aproximadamente un minuto y medio, y finalizará hacia las 21:24 horas. Ante este horario, el Ayuntamiento aconseja comprobar en los días previos si el sol será visible desde el lugar elegido para evitar desplazamientos de última hora.

El plan también contempla un refuerzo del transporte público. Auvasa aumentará las frecuencias entre las 18:30 y las 21:30 horas, incorporará una parada adicional de la línea 8 junto al Recinto Ferial y reforzará las líneas circulares C1 y C2.

Además, la Policía Municipal desplegará dispositivos especiales en otros puntos que previsiblemente concentrarán espectadores, como el Cerro de San Cristóbal y la Fuente del Sol.

El Ayuntamiento reconoce que resulta complicado prever cuántas personas llegarán a Valladolid, ya que el eclipse coincidirá con el periodo vacacional y será visible desde numerosos puntos de España.

Por ello, la Junta de Castilla y León ya ha sido informada del operativo y activará el correspondiente Plan de Protección Civil para coordinar la respuesta en toda la Comunidad.

Como complemento al dispositivo, el Museo de la Ciencia organizará la víspera del eclipse un espectáculo divulgativo al aire libre y el Consistorio recuerda que será imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 para observar el fenómeno con seguridad.