Tragedia en Valladolid: muere ahogado un niño de 10 años en la playa de Las Moreras

La Policía traslada el cuerpo del niño desde la zona de playa de Las Moreras Miriam Chacón ICAL

Valladolid ha vivido este sábado una noche de enorme tristeza en la playa de Las Moreras. Un niño de unos 10 años ha fallecido ahogado tras desaparecer en el río Pisuerga, en una de las zonas más conocidas y frecuentadas de la ciudad.

La llamada de alerta llegó a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 21.16 horas. En ella se informaba de la desaparición del menor en el entorno de las ruinas de las aceñas, junto a la playa fluvial vallisoletana.

A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo de búsqueda contrarreloj. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Valladolid, Bomberos, Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

Los familiares recibieron atención psicológica Miriam Chacón ICAL

Atención psicológica para los familiares

También quedó activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, desde el que se movilizó a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, especializada en intervenciones subacuáticas.

Fueron más de dos horas de angustia en la ribera del Pisuerga. Un tiempo interminable para los familiares del niño, que recibieron atención del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.

Despliegue de efectivos en la playa de las Moreras para tratar de localizar al niño desaparecido en las aguas del Pisuerga Miriam Chacón ICAL

Finalmente, pasadas las 23.15 horas, el Cuerpo Nacional de Policía comunicó la localización del cuerpo del menor, confirmando el peor desenlace.

La tragedia ha golpeado de lleno a Valladolid en una noche de verano en Las Moreras, un espacio habitual de paseo, baño y encuentro para muchas familias de la ciudad.