Pide fuego a los ocupantes de un coche en Valladolid y, como no tienen, la emprende a pedradas contra tres vehículos

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de daños en vehículos después de atacar a pedradas tres turismos estacionados en la Avenida Mundial 82.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de junio, sobre las 00.50 horas, en una zona de aparcamiento de coches de esta vía vallisoletana.

Según relataron los requirentes y testigos a los agentes, el varón se acercó a un vehículo estacionado en cuyo interior se encontraban tres personas y les pidió fuego.

Los ocupantes le respondieron que ninguno tenía. Fue entonces cuando el hombre comenzó a mostrarse muy agresivo, profirió insultos contra ellos y empezó a coger piedras para arrojarlas contra ese turismo y contra otros coches que estaban aparcados cerca.

Como consecuencia de los lanzamientos, la luna trasera de uno de los vehículos quedó fracturada. Su conductor, totalmente amedrentado por la situación, abandonó el lugar.

El primer turismo no sufrió daños de consideración, aunque un tercer coche que se encontraba en la zona sí resultó afectado en el techo.

Su propietario, que estaba en el interior del vehículo, se encaró con el varón y también fue objeto de amenazas e insultos.

Fue entonces cuando el dueño de este turismo llamó a la Sala CIMACC 091 para solicitar presencia policial.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de agentes uniformados de la Policía Nacional en radiopatrullas, que se entrevistaron con el requirente y con varios testigos.

Los policías informaron a los afectados de los trámites necesarios para presentar la correspondiente denuncia.

El presunto autor de los daños todavía se encontraba en el aparcamiento cuando llegaron los agentes, por lo que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para su custodia.

Durante el traslado, el arrestado continuó insultando tanto a las personas que estaban en el aparcamiento como a los propios agentes que le habían detenido.

Al detenido le constaban nueve antecedentes policiales. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su puesta en libertad.