La cafetería favorita de Siloé, el grupo de moda que canta a León XIV: “Tienen una bollería que nos alucina”

De actuar en pequeños bares y salas de conciertos de Valladolid a cantar ante el Papa. El ascenso de Siloé en los últimos años ha sido meteórico, convirtiéndose en una de las bandas españolas más exitosas y reconocidas del panorama musical actual.

Sin embargo, pese a llenar grandes recintos y recorrer España e incluso otros países con sus giras, el grupo vallisoletano sigue manteniendo intactas sus costumbres y sus lugares favoritos en su ciudad natal.

La banda formada por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ha señalado una cafetería del centro de Valladolid como uno de sus rincones imprescindibles.

Se trata de Cro-issant, un establecimiento ubicado en la calle Catedral, número 5, que acaba de ser reconocido con un Solete de la Guía Repsol.

Hablar de Siloé es hablar de una de las grandes historias de éxito de la música española reciente.

Nacido en Valladolid en 2016, el grupo ha logrado crear un sonido propio mezclando folk, pop-rock y electrónica, una fórmula que les ha permitido pasar de tocar en pequeñas salas a convertirse en uno de los fenómenos musicales del momento.

Su crecimiento ha sido constante durante la última década. Tras discos como La Verdad, La Luz, Metrópolis o Santa Trinidad, la banda ha conseguido llenar algunos de los recintos más importantes del país y consolidarse como una de las propuestas más originales de la escena nacional.

La dimensión alcanzada por el grupo quedó reflejada recientemente con su participación en la vigilia celebrada junto al Papa León XIV en Madrid, un evento multitudinario que reunió a miles de jóvenes.

Una imagen impensable hace apenas unos años, cuando sus actuaciones se limitaban a bares y pequeñas salas de Valladolid.

Cro-issant, la cafetería favorita de Siloé en Valladolid

Pese a su éxito nacional e internacional, los integrantes de Siloé siguen teniendo muy presentes sus raíces vallisoletanas.

Así lo han demostrado en la edición especial de los Soletes de los famosos de la Guía Repsol, donde han recomendado algunos de sus establecimientos favoritos de la ciudad.

Entre ellos destaca Cro-issant, una cafetería especializada en café de especialidad y bollería artesanal situada en pleno centro de Valladolid.

“Nos gusta mucho”, asegura la banda sobre este local, del que valoran especialmente “ese punto de calma” que encuentran en cada visita.

Además, destacan uno de los aspectos más reconocidos del establecimiento: su amplia variedad de croissants y dulces.

“Tienen una bollería que nos alucina”, confiesan los músicos.

Un obrador propio que marca la diferencia

Uno de los grandes atractivos de Cro-issant es que cuenta con su propio obrador, Masa Madre, donde elaboran gran parte de los productos que ofrecen cada día.

Entre sus especialidades destaca el cinnamon elaborado con masa hojaldrada de croissant.

Una propuesta que reinventa el clásico cinnamon roll, manteniendo la forma tradicional del dulce de canela pero utilizando la textura y el sabor característicos del hojaldre artesanal.

Esta apuesta por la elaboración propia y la calidad de las materias primas ha convertido a Cro-issant en uno de los locales más populares para desayunar o merendar en Valladolid.

Reconocido con un Solete de la Guía Repsol

El establecimiento ha recibido recientemente uno de los reconocimientos gastronómicos más apreciados por los negocios de proximidad: el Solete de la Guía Repsol.

Desde la propia cafetería celebraron la noticia asegurando que este distintivo reconoce “lugares auténticos, acogedores y llenos de vida”.

“Gracias por formar parte de esta historia. Seguiremos haciendo lo que más nos gusta: recibiros con buen café, algo rico recién hecho y mucho cariño”, señalaron desde el negocio tras conocerse la distinción.