Así fue el 'making of' de la campaña viral de Peñafiel y King África: "Para resaltar tienes que hacer cosas más atrevidas"

Imagen de la grabación de la campaña 'EsPeñafiel, el pueblo del verano' junto a King África.

"Para poder promocionarse y resaltar tienes que hacer cosas más atrevidas". Dicho y hecho. Peñafiel ha apostado por diferenciarse este verano a través de una divertida campaña con Alan Duffy, más conocido como King África, que ya le ha reportado los primeros resultados.

Bajo el lema 'EsPeñafiel, el pueblo del verano', los vídeos promocionales ya acumulan más de 130.000 visualizaciones en el perfil oficial del Ayuntamiento de Peñafiel en Instagram. La acogida ha sido tremendamente buena y los primeros resultados exitosos para dar a conocer el atractivo turístico de la villa.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido conocer el 'making of', es decir, el detrás de cámaras, de cómo se fraguó esta idea de la mano de la concejala de Turismo y diputada de Cultura, Yolanda Burgoa.

King África junto a vecino en la grabación del spot de la campaña 'EsPeñafiel, el pueblo del verano'.

La grabación de la campaña, compuesta por dos vídeos, se llevó a cabo en un solo día. Además de King África participaron un matrimonio y un taxista. También un cámara y la propia Yolanda Burgoa que estuvo pendiente de todo el proceso.

Las relaciones de King África con el Ayuntamiento de Peñafiel vienen de atrás, desde que participase en el primer año del festival de la Milla de Oro, instante en el que se creó una "buena sinergia" entre artista e institución.

"Es una persona muy cercana, alegre y dispuesta", valora Burgoa, quien explica que con esta iniciativa el objetivo que se marcaron era "ir un paso más allá, siendo innovadores en la promoción".

La elección de King África para ser la imagen de la campaña no está hecha por casualidad. Primero porque es una de las grandes figuras que representan el verano, ya que en su carrera atesora más de algún hit que triunfa durante esta época, especialmente 'La bomba' que, precisamente el año pasado, cumplió su 25 aniversario.

"Hay que dar valor a las personas que tenemos aquí (en Valladolid)", apunta la concejala, ya que, aunque es argentino de nacimiento, lleva cerca de dos décadas asentado en la provincia.

La campaña representa un "maridaje" entre "una persona que le gusta el vino y el mundo rural y un pueblo turístico por excelencia". "Sabemos que en la época estival todos solemos buscar destinos de playa, pero queremos reflejar que Peñafiel merece la pena ser visitado también en verano", aclara Yolanda.

La villa peñafeliense ofrece así una experiencia que puede ser "muy grata". "Tenemos río, piscina municipal y un entorno que ofrece muchas oportunidades de disfrute, pudiendo tener un plan que se puede extender por una semana de vacaciones enogastronómicas", explica.

Los vídeos promocionales giran en torno a tres pilares principales. En ellos se muestra la riqueza natural, patrimonial y enogastronómica. En ellos se pueden observar dos de sus grandes atractivos, los más conocidos, que son el castillo y la Plaza del Coso.

Además, las vistas al Parque de la Judería aportan esa perspectiva diversa y natural. Por último, la enogastronomía se refleja a través del lechazo y el vino, dos de las enseñas de Peñafiel.

King África recorrió algunas de las calles y puntos emblemáticos de Peñafiel en la grabación de la campaña.

"No queríamos tampoco hacer unos vídeos demasiado largos", reconoce la encargada de la iniciativa en nombre del Ayuntamiento de Peñafiel.

A través de una promoción fresca, divertida, cercana y llena de energía, Peñafiel logra hacer llegar al gran público de esta manera algunos de sus grandes atractivos.

La villa destaca no solo por el castillo, como eje arquitectónico principal, o la Plaza del Coso. Sino que, por ejemplo, en el primero de ellos se alberga el Museo Provincial del Vino, uno de los complejos culturales en torno al sector vitivinícola más importante del país.

El estatus de Peñafiel como referente del turismo rural en España no se limita únicamente a la oferta, sino que se ve reflejado en cifras, ya que la villa acoge a cerca de 100.000 visitantes anuales, números especialmente significativos para un municipio de 5.000 habitantes.

El Parque de la Judería o el castillo son algunos de los emplazamientos de Peñafiel que destacan en la campaña con King África.

La Casa de la Ribera o el Museo de Arte Sacro son otras de las instalaciones que ofrecen al visitante una completa y diversa gama de opciones para disfrutar de unos días en la localidad.

La trayectoria de Peñafiel está igualmente avalada con distintos reconocimientos. Está, por ejemplo, la distinción otorgada por ACEVIN como Mejor Municipio Enoturístico de España. Es, además, considerado el segundo mejor pueblo del país para explorar en familia.

Algunas publicaciones de referencia, como National Geographic o el New York Times, reconocen a Peñafiel como uno de los principales destinos a descubrir en España.

A mayores de todo esto, en agosto tienen lugar sus fiestas patronales. Famosas por el Chúndara, que se celebrará entre el 15 y el 17 de agosto de 2026, están reconocidas como los segundos festejos de pueblo más populares del país.

Imagen de las pegatinas-posavasos de la campaña turística de Peñafiel que se han repartido en bares y restaurantes.

La campaña se ha completado con la distribución, junto a la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, de pegatinas-posavasos en diferentes establecimientos de Peñafiel y la capital provincial que muestran distintos lemas en torno a 'La Bomba' y un código QR que da acceso a los vídeos promocionales.