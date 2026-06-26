Valladolid se vuelca con el colectivo LGTBI: “La intolerancia no tiene cabida en nuestros pueblos y ciudades”

Los grupos de la Diputación de Valladolid, salvo Vox, con la bandera LGTBI.jpg

La Diputación de Valladolid ha conmemorado el Día del Orgullo que se celebra este domingo, 28 de junio, para reconocer los derechos del colectivo LGTBIAQ+, en la mañana de este viernes, 26 del mismo mes y en el Palacio de Pimentel.

Lo ha hecho con la lectura de un manifiesto durante un acto al que ha asistido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la presidenta de Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez y el representante de ATC Rainbow, Ismael García.

También han estado presentes representantes de las formaciones políticas de la institución provincial del PP, del Grupo Provincial TLP y del PSOE, pero no han asistido miembros de Vox.

El presidente de la de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar ha saludado a los asistentes antes de asegurar que es “la diversidad la que nos hace únicos” para felicitar a los Servicios Sociales de la institución provincial por “su trabajo”.

“Tenemos la certeza de que la Diputación reafirma el compromiso con una provincia donde cada persona puede vivir con total diversidad e igualdad. Es la casa de todos los vallisoletanos y la diversidad. Trabajamos para que la igualdad sea cotidiana y real”, ha añadido Conrado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid también ha hecho una mención a las organizaciones, cuya labor “nos empuja a ser mejores”.

“El domingo celebraremos el Día Internacional del Orgullo y nos sumamos a él. La intolerancia no tiene cabida en nuestros pueblos y ciudades”, ha afirmado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha mencionado, sin mencionar, a Vox, el grupo provincial que no ha estado presente en el acto.

“Hay otros grupos que no quieren estar aquí, nos habría gustado que fuera institucional. Caminamos sobre suelo firme”, ha finalizado.

Manifiesto

El portavoz del PP, Guzmán Gómez, ha comenzado con la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo asegurando que las entidades locales “se suman a la conmemoración del día” en una fecha que “recuerda la importancia de seguir defendiendo la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI” y de “fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad”.

Ha añadido que con motivo de esta conmemoración las “entidades locales subrayan su firme compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Ferreira, ha añadido que “nuestros pueblos y ciudades deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida”.

En este día se reconocen, ha añadido, los “avances alcanzados y reafirmamos el compromiso local para seguir trabajando por una igualdad más justa e igualitaria”.

“Los grupos provinciales del PP, PSOE y Valladolid TLP reafirman, un año más, su compromiso con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad. De la misma forma expresan su apoyo a las políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo”, ha finalizado Ferreira.

Por su parte, el portavoz de TLP, Julio Pereda ha añadido que “las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los que la diversidad es valorada”.

“Seguiremos impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos. También resulta necesario seguir fortaleciendo el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en la elaboración de políticas públicas”, ha finalizado.

Por su parte, Ismael García, representante de ATC Rainbow ha afirmado que a pesar de los “avances logrados en España, todavía persisten situaciones de desigualdad y violencia que debemos abordar desde el respeto al marco constitucional y a los principios de igualdad y libertad”.

García ha afirmado que considera necesario “desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad”.

También, “crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación” y también “formar al personal al servicio de las administraciones en materia de diversidad sexual y de género”.

“Debemos poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI que en cualquier ámbito legitiman y fomentan la discriminación y las agresiones”, ha finalizado Ismael García.

Por su parte, Yolanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Triángulo, ha afirmado que “la educación, la sensibilización y el diálogo y la actuación coordinada de las instituciones son herramientas clave para fortalecer la cohesión social y promover el rechazo a cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia”.

Ha añadido que “España ha avanzado, de forma significativa, en derechos y libertades gracias al consenso democrático”.

También que “la defensa de los derechos de las personas LGTBI no responde a una cuestión ideológica sino al compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad”.

“Por ello, invitamos a todos los gobiernos locales a unirse a esta conmemoración que, también es un reconocimiento a quienes, desde el activismo y los movimientos sociales, lucharon durante décadas frente a la persecución, el silencio y la discriminación”, ha añadido la presidenta de la Fundación Triángulo.

Por último, ha insistido en que la dignidad, la libertad y la igualdad deben seguir siendo principios fundamentales en la construcción de municipios y provincias más justos, libres y respetuosos”.