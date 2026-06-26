Una niña acaba muy grave en la UCI tras ser atropellada y quedar atrapada bajo un autobús urbano en Valladolid

Un autobús urbano de Auvasa en una imagen de archivo.

Una menor de 13 años ha resultado herida muy grave, teniendo que ser evacuada en UVI móvil, después de ser atropellada este pasado jueves por un autobús de Auvasa en Valladolid y quedar atrapada bajo el vehículo.

El incidente se produjo a la altura del número 3 de la calle Fray Luis de León, a eso de las 21:40 horas, según ha informado la Policía Municipal a este periódico.

Fuentes de este cuerpo no han podido precisar si el atropello se produjo en un paso de cebra o en un lugar no habilitado para cruzar la vía.

Tras conocer los hechos, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León trasladó el aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

Una vez en el lugar, los efectivos de emergencia rescataron a la menor que se encontraba atrapada debajo del autobús. Estaba consciente, pero presentaba un pronóstico muy grave por las lesiones, según fuentes oficiales.

Una vez atendida en el lugar, la víctima fue trasladada en la UVI móvil, siendo escoltada esta por la Policía Municipal, hasta el Hospital Clínico Universitario, donde permanece ingresada.

Según ha podido saber este periódico, el conductor del autobús ha dado negativo tanto en las pruebas de alcohol como de alcoholemia realizadas por el equipo de atestados de la Policía Municipal.

Es esta misma unidad la que se ha encargado de los hechos y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cómo ha ocurrido el incidente.