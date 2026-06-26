Jorge Calvo, actor: “La extrema derecha pegaba palizas a muchos de los nuestros. He visto caras desfiguradas”

Jorge Calvo (1968) es un destacado actor y director español, reconocido por su extensa y polifacética carrera en cine, series de televisión y especialmente en las artes escénicas, donde destaca su proyección internacional.

Es conocido por participar en series de gran éxito en España como ‘Manos a la Obra’, ‘Farmacia de Guardia’, ‘Veneno’, ‘Isabel’ y la reciente ‘Mariliendre’.

El vallisoletano ha sido hoy protagonista en el acto que el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado con motivo del Día del Orgullo que va a tener lugar este domingo, 28 de junio.

“Jorge es una figura comprometida con la diversidad y destaca la importancia de vivir sin etiquetas fomentando el respeto, la diversidad y la libertad. Es una voz relevante dentro de la cultura contemporánea”, han señalado desde el consistorio vallisoletano antes de que tomara la palabra.

Ha protagonizado un discurso en el que ha hecho un repaso a su vida y ha pedido la “igualdad real” para el colectivo”.

Su discurso

Jorge Calvo, que ha querido agradecer la invitación del Ayuntamiento de Valladolid, la ciudad donde “nació y creció y pasó sus 23 primeros años de vida” por “darle la oportunidad de hacer el manifiesto con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+”, agradeciendo al alcalde su invitación.

“Tuve la suerte de pasar una infancia y adolescencia muy feliz. En mi caso, en el colegio no hubo oportunidad de sufrir bullying, porque éramos unos cuantos, pronto nos reconocimos entre nosotros y a la mínima nos travestíamos para hacer cualquier actuación en clase, a ver quién se atrevía a plantarnos cara”, ha añadido Calvo.

Ha afirmado que “recuerda perfectamente, en el año 83, la primera vez que vio a dos personas del mismo sexo besarse y comportarse como cualquier otra pareja heterosexual en el mítico Bar Minotauro, en la calle Santuario, frente a La Salle”, el colegio en el que estudiaba y “eran dos mujeres”.

“Esa visión me dejó realmente fascinado. Era una imagen bellísima y descubrí que allí había mucho más. Las lesbianas eran las más visibles, y en bares con ventanas a la calle”.

Ha añadido que el Minotauro se “convertía en un espacio seguro para cualquiera de nosotros pero que también había otros bares y más tarde el Libertad 3 y La Lupe”.

“No nos podemos olvidar del 1900, en la calle Alarcón, vamos, en plena Plaza Mayor, con la gran Miss Julys de capitana y la discoteca Campus, con la Eli siempre subida en el pódium y yo a su lado celebrándola”.

En el discurso ha destacado que “como contraste a todo esto, había una Valladolid menos agradable” como “en cualquier lugar de España estaban las gentes de extrema derecha que se dedicaban a pegar palizas a muchos de los nuestros”.

“Creedme, he visto caras desfiguradas. Hoy día siguen haciendo tantas y tantas agresiones, que muchos han tenido y tienen que sufrir. No nos olvidemos de que a nuestra gran Eli la asesinaron en 2018, simplemente por ser ella misma”, ha apuntado.

En su discurso ha insistido en que “es importante que la bandera ondee en el balcón del Ayuntamiento los días del Orgullo y también es importante recordar que hay partidos que niegan nuestros derechos, que no nos reconocen como personas dignas del mismo resto que cualquier otra y alientan todos los discursos de odio”.

“A estos partidos no se les puede dar voz, no se negocia con el odio. No podemos permitir que tengan palabra y opinión sobre lo que dignifica o no al colectivo”, ha señalado Jorge Calvo.

Ha añadido que podría dar “un discurso más formal y amable o lleno de frases hechas ya muy escuchadas como que tenemos que seguir luchando toda la vida, pero eso ya se da por hecho”.

“Me gustaría hablar del VIH porque en Valladolid también existe. Es el virus que no detectado ni tratado a tiempo puede desarrollar la enfermedad del sida. Tiene tratamiento y con resultados fabulosos”.

Ha añadido que “ya no hay que tenerle miedo” pero que “parece que seguimos viviendo en los 80 y los 90 porque la desinformación y el estigma siguen vivos”.

“Hace poco vi en televisión como a una importante comunicadora le hablaban de la medicación PREP y no sabía lo que era. Me pareció muy preocupante para alguien con ese altavoz y que puede transmitirnos a las familias lo que supone el grandísimo avance que ha traído esta medicación no lo supiera”, ha añadido.

Asegurando que es “solo un virus más tiene tratamiento” y es una enfermedad “crónica”. Añadiendo que la camiseta que llevaba puesta no es casual que “corresponde a una performance llamada Carrying realizada por un enfermo de sida”.

“Nunca me dio miedo, ya tenía la información. Incluso con el tiempo, he llegado a tener relaciones íntimas con alguno de ellos y aquí estoy, protegido, vivo y sano”, ha afirmado.

Ha añadido que lo que quiere “es pedir el máximo respeto y apoyo incondicional por todos los hombres y mujeres trans, porque no sabéis el infierno por el que probablemente puedan estar pasando desde muy temprana edad”.

“Tengo debilidad por las personas trans desde que era adolescente porque admiro mucho su valentía. Dadles más oportunidades, confiad en ellas, en sus capacidades, incluidlas en nuestras vidas”, ha resaltado.

“Sigamos trabajando contra las terapias de conversión que tantas vidas han destrozado y siguen destrozando. Soy testigo directo de alguna de ellas. Y como no, reivindicar una Ley LGTBIQ+ para Castilla y León. Gracias de corazón”, ha finalizado.