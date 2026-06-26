Un bebé y otras cuatro personas, heridas tras un choque frontal en Puente Duero

Cinco personas, entre ellas un bebé de un año, una mujer de unos 30 años y tres varones de aproximadamente 20 y 40 años, han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos turismos registrada este viernes en Puente Duero.

El siniestro se produjo a las 13:47 horas a la altura del número 134 del camino Valdestillas, en el cruce con la carretera CL-610, en la localidad de Puente Duero-Esparragal.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió un aviso en el que se informaba de una colisión frontal entre dos turismos y del vuelco de uno de ellos.

La primera información apuntaba a que, al menos, dos personas habían resultado heridas y que una de ellas permanecía atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Ante esta situación, el 112 dio aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Poco después, el alertante comunicó que todas las personas implicadas habían conseguido salir de los vehículos, por lo que ya no había ninguna atrapada.

Finalmente, Sacyl movilizó una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los afectados.

Las dos ambulancias de soporte vital básico evacuaron al mismo centro sanitario al bebé, a la mujer y a los dos hombres al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.