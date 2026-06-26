El bar de barrio que ofrece sorpresas por el Mundial: “Vendimos 90 litros de cerveza en el último partido de España”

Gustavo Chirinos Rivas en el Bar O’Donnell de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tras comenzar con mal pie el Mundial 2026 ante Cabo Verde, España se recompuso el pasado domingo para ganar 4-0 y con facilidad a Arabia Saudí. Este sábado, de madrugada, espera Uruguay.

La victoria de la España de Luis de la Fuente se vivió a lo grande en el Bar O’Donnell que se ubica en la Plaza de la Milagrosa que se encuentra en el barrio de Las Delicias de Valladolid, donde han puesto en marcha diferentes iniciativas.

“Hemos creado una hamburguesa que, el que la pida durante cualquier partido de España, viene con regalo sorpresa. También hacemos diferentes iniciativas durante los descansos de los partidos que vienen con premio”, afirma Gustavo Chirinos Rivas, cocinero del negocio, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Confiesa, además, que “vendimos 90 litros de cerveza en el último partido de España” y cuenta a este periódico todas las iniciativas que han puesto en marcha con motivo del Mundial 2026.

Gustavo, un trotamundos

“Soy un hombre que nació en Venezuela, en un pueblo que lleva el nombre de Falcón. Hace más de 10 años decidí emigrar de mi país en busca de mejores oportunidades para mí y mi familia”, explica Gustavo Chirinos Rivas, en declaraciones a este periódico.

Nuestro entrevistado tiene 37 años y es amante de la gastronomía. De hecho, es cocinero y disfruta de su trabajo diario descubriendo nuevas tendencias y también visitando restaurantes para aprender diferentes técnicas. Para coger ideas para su establecimiento hostelero.

“Viví durante más de cinco años en una isla que pertenece a los Países Bajos y que se llama Aruba. Ahí me formé como cocinero desde cero. Comencé como lavaplatos y me convertí en jefe del equipo”, explica el hostelero.

Sin embargo, nuestro protagonista decidió dar un giro a su vida para llegar, en el año 2022 a España. En concreto a Valladolid y hoy en día es el cocinero, camarero, CEO, encargado y socio del Bar O’Donnell que se ubica en el barrio de Las Delicias de la ciudad del Pisuerga.

“Me considero una persona trabajadora, apasionada por la gastronomía y con una gran inquietud por seguir aprendiendo y evolucionando cada día. Siempre he creído que el éxito de cualquier proyecto nace de la constancia, el esfuerzo y la capacidad de rodearse de un buen equipo”, añade.

Gustavo a las puertas de su bar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De su infancia a hoy en día

Nuestro protagonista recuerda su infancia como “muy feliz, rodeado de su familia” y “criado por una madre soltera, luchadora y muy trabajadora” que le “enseñó todos los valores con los que cuenta hoy en día”.

“Mirando atrás creo que mi infancia fue fundamental para convertirme en la persona que soy hoy. Muchas de las enseñanzas y valores que adquirí entonces las aplico en la actualidad, tanto en mi vida personal como en la gestión de O’Donnell y en la forma de relacionarme con mi equipo y clientes”, apunta.

Asegura que es una persona “creativa, exigente y muy comprometida con todo lo que hace” y que “disfruta viendo cómo las ideas se convierten en proyectos reales que generan experiencias que las personas disfrutan, recuerdan y comparten”.

Un hombre que disfruta del día a día y que vive al máximo todo.

La hostelería y el O’Donnell

“Mi primera oportunidad en un restaurante fue por la necesidad de trabajar de algo, fuera de este país. Después llegaría la oportunidad en O’Donnell. Me gusta implicarme en todos los aspectos del negocio. Por eso, cada día trabajo en diferentes áreas del bar. Un día soy cocinero, otro camarero, otro me dedico al marketing y a todo lo que pueda venir”, añade.

Buscó trabajo y allí apareció el bar que se ubica en la calle Cádiz, en la Plaza de la Milagrosa del barrio de las Delicias que en la actualidad cuenta con un equipo pequeño pero cumplidor que tiene cuatro personas en cocina, entre cocinero y ayudantes y cuatro camareros de barra.

“O’Donnell nace en enero de 2022, principalmente con un concepto de pub irlandés. Yo busqué trabajo y me salió la oferta de allí. Buscaban cocinero, vine a la entrevista y comencé a trabajar al día siguiente. Estamos hablando de julio o agosto de 2023 y, desde entonces trabajo en el lugar”, añade.

Imagen de Gustavo en la cocina de su bar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado añade que “entró en 2023” y que “en el 2025 asume responsabilidades de gestión y cambia el concepto” hasta que “en 2026 me hago parte de la sociedad”.

“Mi participación en O’Donnell ha sido progresiva. Comencé como cocinero, luego creativo, responsable hasta ya ser uno de los socios este año. Todo, gracias a la oportunidad que me dieron los otros dos propietarios que creyeron en mí y que valoraron mi esfuerzo y dedicación”, afirma Gustavo.

Es el “responsable” del establecimiento hostelero desde mayo de 2025. “En esas fechas tuvo lugar el lanzamiento de mi primera carta. Tengo esa fecha de referencia porque fue el mes donde, oficialmente, lanzaba una carta cien por cien creada por mí”, añade.

Sorpresas por el Mundial 2026

El concepto que se marcan desde el establecimiento hostelero pasa por “más que vender, ofrecer una experiencia a los clientes” que visitan el lugar.

“En O’Donnell, desde hace tiempo, nos hemos caracterizado por innovar y por lanzar sorpresas todos los meses y años. En este 2026, con el Mundial, no iba a ser menos. Por eso, en apoyo a la Selección, hemos creado una hamburguesa que se llama ‘La Ibérica’ que durante cada partido de España viene con regalo sorpresa”, añade Gustavo.

En los descansos de cada partido de nuestra selección hacen “diferentes juegos de mesa para que los clientes se lleven premios sorpresa como cenas o bebidas gratis” además de “camisetas y mucho más”.

“Es importante resaltar que O’Donnell cuenta con cuatro pantallas gigantes dentro del local y a medida que la Selección avance en el Mundial estamos planeando colocar una en nuestra terraza”, afirma el hostelero.

Cuando juega España se nota y el futuro

“Vendimos 90 litros de cerveza en el último partido de España ante Arabia Saudí. Tres barriles. En nuestro bar, en estos años, hemos creado una comunidad de clientes fieles. Sin embargo, con los partidos de la Selección hemos notado un incremento en las ventas, principalmente por las horas de los partidos”, indica nuestro entrevistado.

Los clientes que se desplazan hasta el bar “suelen optar por la cerveza y los refrescos” y también aprovechan para “picar algo de comer” o ya prolongan su estancia en el lugar para cenar.

“Para una persona como yo, optimista, el futuro siempre es prometedor y está lleno de oportunidades. Mi filosofía de vida pasa por la adaptación y eso es lo que estamos haciendo en O’Donnell, adaptarnos a los gustos y las tendencias para ser uno de los mejores sitios de la ciudad”, finaliza nuestro protagonista.

Un lugar “diferente” donde intentan que el que llega hasta allí “se sienta como en casa”.