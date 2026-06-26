Una baja laboral desata una agresión a un médico en Valladolid: arranca un monitor y lo estrella contra el suelo

Una policía nacional llega a un centro de salud en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario público después de que agrediera a un médico en un centro sanitario de Valladolid durante la mañana del pasado 24 de junio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso alertando de que un paciente estaba intentando agredir a un facultativo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que encontró al presunto agresor retenido por tres vigilantes de seguridad del centro.

Según el relato de la víctima a los agentes, el paciente reaccionó de forma violenta tras mantener una conversación relacionada con una baja laboral y el diagnóstico médico recibido.

En un momento dado, arrancó un monitor de ordenador de la mesa y, tras hacer ademán de lanzárselo al facultativo, lo estampó contra el suelo, destrozándolo.

Acto seguido, el hombre agarró al médico por la pechera y lo zarandeó en repetidas ocasiones, provocándole lesiones en el antebrazo y en el pecho.

La rápida intervención del personal de seguridad permitió controlar al agresor hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención por un presunto delito de atentado contra funcionario público.

Tras prestar declaración en dependencias policiales y comprobar que carecía de antecedentes, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La Policía Nacional recordó la importancia de denunciar este tipo de agresiones, que afectan a profesionales que desempeñan un servicio público esencial.