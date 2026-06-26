Acuerdo en la Diputación de Valladolid para exigir al Gobierno que refuerce la infraestructura eléctrica

Conrado Íscar ha presidido este viernes el pleno ordinario de la Diputación de Valladolid.

El pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes, 26 de junio, instar al Gobierno de España a incorporar, con carácter prioritario, las actuaciones necesarias para reforzar las infraestructuras energéticas de la provincia dentro de la planificación de la red de transporte eléctrico.

El objetivo es garantizar la "capacidad suficiente" para atender la demanda actual y futura, según se desprende de la moción presentada por el Grupo Provincial Popular.

Previamente, la sesión plenaria ha comenzado guardando un minuto de silencio para recordar a las víctimas del fatídico terremoto de Venezuela.

Volviendo al acuerdo, el documento solicita acelerar las inversiones en la ampliación, modernización y refuerzo de líneas eléctricas y subestaciones en todos los pueblos de la provincia, para que la falta de potencia eléctrica no sea un freno para la llegada de nuevas empresas, la ampliación de las que ya están y el desarrollo del suelo industrial.

Pero tampoco para la construcción de vivienda y los nuevos desarrollos urbanísticos. La propuesta contempla varias actuaciones concretas sobre la red de distribución y de transporte en la provincia.

Entre estas destaca la ampliación de las subestaciones de Medina del Campo y Renedo, "necesarias para atender solicitudes de suministro industrial actualmente denegadas o saturadas, entre ellas las de los polígonos de Medina del Campo, Canal de Castilla, Portillo, Dueñas y Villamuriel de Cerrato".

También solicita la construcción de una nueva subestación en Becilla de Valderaduey que dé servicio al noroeste provincial y su área de influencia en León, Zamora y Palencia. A ello se suma el refuerzo en las instalaciones de Mudarra y Tordesillas, en 400 kV, vinculado al proyecto de centros de datos de inteligencia artificial de AWS previsto en Palencia y Valladolid.

El acuerdo se remitirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Junta de Castilla y León, a las Cortes y a la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Otras cuestiones

Durante la sesión se ha aprobado también una propuesta de Vox para la instalación de estaciones meteorológicas conectadas a internet en los municipios vallisoletanos. Dicho documento establece que la institución provincial dotará de estaciones a los ayuntamientos de la provincia que se comprometan a mantenerlas en funcionamiento durante al menos cuatro años.

Se ha aprobado igualmente, parcialmente, una propuesta de TLP para la defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+, cuyos puntos se han votado por separado a petición del PP y con dos autoenmiendas de TLP.

El documento reafirma el compromiso de la institución provincial con la defensa de los derechos de las personas de este colectivo y con la lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o realidad familiar.

Asimismo, reconoce el Día del Orgullo LGTBIQA+ como una jornada de reivindicación, memoria, lucha, defensa y visibilidad de los derechos humanos.

También se ha dado luz verde para continuar trabajando con los ayuntamientos para que realicen campañas y acciones formativas itinerantes de prevención y sensibilización.

A su vez, se incluye un impulso a la formación especializada del personal de la Diputación de Valladolid en diversidad sexual, de género y familiar, en prevención de discursos de odio y en atención a víctimas de discriminación, incidiendo en los CEAS y en los servicios de asistencia a municipios.

Se contempla igualmente prestar apoyo técnico a los consistorios para implantar y mejorar protocolos de prevención, detección y actuación frente a agresiones, discriminación, acoso y discurso de odio contra las personas del colectivo.

Otro de los puntos que han salido adelante de la proposición habla de apoyar a las asociaciones, colectivos y entidades LGTBIQA+ de la provincia, habilitando distintas líneas de colaboración tal y como se viene realizando hasta ahora.

Por último, se ha aprobado instar a la Junta de Castilla y León y a los grupos parlamentarios de las Cortes a impulsar la tramitación y aprobación de la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación de las Personas LGTBIQA+ de en Castilla y León.

El acuerdo será trasladado al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, a las Cortes, a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y a los colectivos LGTBIQA+ de la provincia.

Más asuntos

El pleno de la Diputación ha aprobado las bases para la convocatoria de ayudas a los municipios de la provincia con menos de 1.000 habitantes, en el marco de la gestión del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León 2026.

Estas ayudas pueden destinarse a financiar infraestructuras, equipamiento y mantenimiento de servicios municipales mínimos y obligatorios, así como de otros servicios públicos de competencia local, y cuentan con una inversión total de 1.384.166,66 euros, de los que el 50 % (692.083,83 euros) será aportado por la Junta de Castilla y León.

La Diputación de Valladolid, por su parte, aportará el 25 % (346.041,47 euros) y el 25 % restante será financiado por las entidades locales beneficiarias.

Asimismo, el Pleno ha dado el visto bueno a la aprobación del convenio entre la Diputación y el Arzobispado para la conservación y reparación de iglesias y ermitas para los años 2026 y 2027, con una inversión total de 1.250.000 euros.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado el convenio de colaboración con los 33 ayuntamientos de la provincia que cuentan con el programa ‘Crecemos’, dirigido a facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral en el ámbito rural.

El programa se instrumenta, por un lado, a través de convenios entre la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León, y por otro, a través de convenios anuales, entre la Diputación de Valladolid y cada uno de los ayuntamientos beneficiarios del programa.

El Convenio señala que una vez suscrito, la Diputación abonará a cada ayuntamiento la cantidad 33.800,28 euros, por cada unidad, salvo a Viana de Cega, al que se le abonará el importe total de 67.600,56 euros por tener reconocidas dos unidades del programa de "Crecemos”. Por tanto, la suscripción del convenio implica un gasto total de 1.149.209,52 euros.

Además, el pleno ha aprobado conceder un total de 246.347,53 euros en subvenciones a 55 municipios de la provincia para la instalación permanente o temporal de oficinas de turismo.