La vida de Ana (30), de un famoso municipio vallisoletano a brillar como periodista de televisión en Madrid

Ana Castaño, periodista nacida en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Mi sueño es no perder nunca la ilusión por lo que hago y seguir rodeada de las personas que quiero mientras construyo mi camino. Eso es, para mí, lo más importante”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la periodista Ana Castaño.

Nuestra entrevistada nació en Medina del Campo, un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad, cuenta con una población de 20.215 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Medina es mi pueblo, el lugar donde están mis raíces y siempre vuelvo, de una forma u otra”, indica nuestra entrevistada, hablando de la Villa de las Ferias, reconocida por su imponente Castillo de la Mota y por toda la historia que atesora el lugar.

Conocemos al detalle la historia de Ana, su infancia, su carrera, cómo ve la profesión y muchas cosas más.

Su vida y Medina del Campo

“Me defino como una chica bastante normal. Muy familiar, trabajadora y, también, muy leal a los míos. Me gusta disfrutar con los míos. Nací en Medina del Campo. Es mi pueblo y el lugar donde están mis raíces y al que siempre vuelvo de una forma u otra. Siempre será mi casa porque allí están las personas más importantes de mi vida”, asegura Ana Castaño Sánchez.

Nuestra entrevistada es periodista. Cuenta con el Grado en Periodismo y con un Máster en Periodismo Televisivo. Vive en Madrid y lleva cuatro años ejerciendo dentro de la profesión. Amante de viajar, de descubrir nuevos restaurantes y de disfrutar de su gente en cualquier momento.

“Recuerdo mi infancia de manera muy feliz. Crecí rodeada de mi familia. Mis padres y mi hermano mayor para mí lo son todo. Tengo muy buenos recuerdos, y muy bonitos, de esa etapa de mi vida. Creo que gran parte de lo que soy se lo debo a ella”, asegura.

Cuando era pequeña se planteó lo de ser profesora de educación especial porque le “encantan los niños” y es una profesión que le parece “muy vocacional”. Pero, aunque la idea estuvo ahí durante un tiempo, en el fondo siempre tuvo claro que quería dedicarse al periodismo.

Otra imagen de la periodista de Medina del Campo, Ana Castaño.. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El periodismo

“Prácticamente, desde siempre, tuve claro que quería ser periodista. Me encantaba ver cómo otros contaban historias, cómo acercaban la realidad a la gente y eran capaces de hacer interesante cualquier tema y pensé que yo también quería hacerlo”, añade.

Al mismo tiempo, confiesa que le “daba bastante miedo” porque siempre ha sido una persona “muy tímida” y no sabía si eso “podía convertirse en un obstáculo” dentro de una “profesión en la que tienes que preguntar, exponerte y hablar con desconocidos constantemente”.

“Estudié periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y después me fui a Madrid para hacer un Máster en Periodismo Televisivo en la Universidad de Nebrija”, señala.

El primer día en el que se sintió periodista fue el primer día como becaria, cuando le tocó salir a la calle a trabajar. Pensaba que aquel día “el mundo le iba a comer” pero “fue al revés”.

“Pese a todo, nunca he dejado Medina del Campo. Siempre está conmigo. Dejé de vivir allí en 2015, cuando me marché a Valladolid para empezar la carrera, pero sigo yendo allí, siempre que puedo”, señala.

Su carrera

Su primer trabajo como periodista fue en Antena 3 Noticias. Allí entró como becaria y al terminar le hicieron su primer contrato. Allí trabajó, sobre todo, en la sección de Sociedad y pasó tiempo en el matinal y también una etapa breve en Espejo Público.

“Después llegó Telecinco primero, en Vamos a Ver, y ahora estoy en El Tiempo Justo. Lo que más me gusta es que no hay dos días iguales. Cada jornada es una historia distinta, una sorpresa, un nuevo reto. Poder contar lo que ocurre y dar voz a las personas es un privilegio enorme”, añade.

Imagen de Ana Castaño. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra protagonista asegura que es una profesión en la que prima “la vocación por encima del salario”.

“Hay días muy largos, de mucho sacrificio y mucha entrega, pero también una satisfacción difícil de explicar. Vivimos en una época en la que la información llega más rápido que nunca. Tenemos herramientas increíbles para contar historias, acercarnos a la gente y mostrar realidades que antes eran mucho más difíciles de conocer”, explica, sobre lo bueno de la profesión.

Sobre lo malo, indica que “esa rapidez, a veces, juega en contra” ya que “existe mucha presión por ser el primero” y eso puede hacer que “se pierda algo fundamental como es el tiempo para contrastar, profundizar y explicar bien las cosas”, añade.

Todo, hablando de la profesión.

La IA y el futuro

“Creo que la Inteligencia Artificial puede hacer mucho bien si se utiliza como una herramienta y no como un sustituto. Puede ayudarnos a ser más ágiles, pero, el criterio periodístico, las fuentes y la capacidad de contar una historia siguen dependiendo de las personas. Lo humano no se sustituye”, indica.

Mirando al futuro, asegura que “intenta no obsesionarse con dónde estará dentro de unos años” porque no le “gusta planear” y prefiere “vivir el presente” porque “lo demás ya llegará”.

“Creo que el periodismo va a cambiar mucho, de hecho, ya lo está haciendo. Pero también creo que siempre habrá una necesidad de información rigurosa, de profesionales que contrasten los datos y ayuden a entender lo que ocurre”, afirma.

Su deseo pasa por poder mirar atrás dentro de muchos años y sentir que “ha disfrutado de cada etapa y que ha aprovechado el camino y haciendo lo que le gusta”.

“Quiero seguir creciendo, aprendiendo y aspirando a más, pero creo mucho en los tiempos de las cosas. Soy paciente y sé que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Si algo he aprendido es que muchas de las mejores cosas que me han pasado nunca estuvieron en mis planes”, finaliza.