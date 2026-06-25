Tomás (45), dueño de una empresa de hielo con más de 30 años de historia: “En los meses de calor vendo 600.000 kilos”

Tomás Ramos Pastor en la sede de La Hieloneta en Santovenia de Pisuerga.. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Hieloneta es mítica en Valladolid. Es frecuente ver las furgonetas y camiones con el rótulo por las calles de la ciudad del Pisuerga y por los pueblos de la provincia. Ofrece un servicio rápido para particulares y negocios hosteleros.

Es una reconocida empresa de Valladolid que está especializada en la fabricación y también en la venta y distribución de hielo a domicilio. Su sede se ubica en el Polígono Industrial El Esparragal en la localidad pucelana de Santovenia de Pisuerga.

“En verano podemos vender 600.000 kilos de hielo y multiplicar por dos nuestra actividad”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Tomás Ramos Pastor.

Una empresa y unas furgonetas que son muy conocidas y famosas en la provincia de Valladolid y que tienen una gran historia de más de 30 años.

La vida de Tomás

“Me defino como una persona ambiciosa que ha llegado a La Hieloneta a intentar mantener el negocio y, si se puede, a mejorarlo. Hemos cambiado la gerencia, que la asumo yo desde el 8 de junio, en sustitución de Roberto Alonso Verdugo que va a continuar un tiempo, pero cuando él no esté, seguiremos con el servicio y dando la mejor atención al cliente”, asegura Tomás Ramos Pastor.

Él tiene 45 años y nació en Zamora. Ahora asume la gerencia de un famoso negocio en la provincia de Valladolid, pero lo hace procurando que “todo siga funcionando como hasta ahora”, eso lo tiene muy claro. Cuando algo funciona, no hay que tocarlo, eso está claro.

Nuestro entrevistado es amante del pádel, del fútbol y, sobre todo, de la tranquilidad. Recuerda con cariño su infancia en La Bóveda de Toro (Zamora) y llegó a la provincia de Valladolid allá por el año 2001.

“Mi mundo ha estado enfocado a la hostelería. El día de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre de 2025, Roberto Alonso Verdugo, tras intercambiarnos unos décimos, creyó que era la persona adecuada para ponerme al frente de La Hieloneta. Tras seis meses de lucha, el 8 de junio me convertí en el nuevo gerente”, nos explica.

Ahora toca seguir con un negocio que, en verano, multiplica su actividad y que tiene al hielo en el centro de todo.

La Hieloneta y más de 30 años de historia

“La Hieloneta se crea en el año 1992. Tenemos 34 años de vida. Contamos con una nave con varias cámaras en el Polígono de Santovenia de Pisuerga para hacer y conservar el hielo y con un total de cinco furgonetas que rondan por Valladolid”, nos explica nuestro entrevistado.

Imagen de La Hieloneta. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En la actualidad son un total de seis los trabajadores que sacan adelante el negocio, contando al propio Tomás, nuevo gerente, pero ya no a Roberto Alonso Verdugo.

“El negocio y la empresa han evolucionado mucho a lo largo de todo este tiempo. En los primeros años Roberto y su mujer han luchado mucho, pero han logrado sacar adelante la empresa y que esté en un buen momento”, añade Tomás Ramos Pastor.

Ese buen hacer de Roberto, que ensalza Tomás, ha hecho que La Hieloneta cuente en la actualidad con “400 clientes fijos y 500 en total” más todos los que “llaman en momentos puntuales” como pueden ser las peñas de los pueblos ahora que las fiestas llaman a la puerta de muchos.

Muchos kilos en verano

“Servimos a domicilio y a todo el mundo. Básicamente a la hostelería y en eventos, pero también nos llaman desde las peñas de los pueblos para que les llevemos nuestro saco rosa en fiestas. En verano podemos vender 600.000 kilos de hielos y multiplicar por dos nuestra actividad”, afirma Tomás.

Los sacos son de cinco bolsas de dos kilos y se sirven, ahora que el verano y el calor aprietan, para darse un buen respiro en diferentes eventos.

“Nos enfocamos en repartir por la provincia de Valladolid. En un futuro, quién sabe si llegaremos a más lugares de Castilla y León. Mi objetivo es hacerlo hasta la provincia de Zamora. Se luchará por ello”, añade nuestro entrevistado.

Seguro que lo consigue.

Gastos

“En gastos se nos van tres quintas partes de la facturación, tranquilamente. Roberto ha vivido del negocio. Yo lo voy a intentar. Empiezo en una temporada buena como es el verano. Mi objetivo es que, en el futuro, mi hija de 19 años también pueda vivir de ello”, añade Tomás.

Mirando al futuro, el nuevo gerente de La Hieloneta va a intentar “continuar manteniendo bien alto el legado que dejó Roberto” a base de “esfuerzo y mucho trabajo”.

“Pongo muy en constancia todo lo que ha hecho Roberto durante todos los años de trabajo. Ha sido increíble. Ahora me toca a mí continuar con ello”, finaliza nuestro protagonista.