De plaza de toros a pista de albero: 100 tenistas buscan la gloria en Medina con 4.000 euros en premios

De izquierda a derecha: Israel Dueñas, Guzmán Gómez, Juan Manuel Esteban y Ricardo Coca en la presentación del IV Trofeo Diputación. Open Villa de las Ferias 2026.

El diputado provincial y alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, junto a los responsables de Infinity Tenis, Israel Dueñas y Juan Manuel Esteban y el concejal de Deportes del Ayuntamiento medinense, Ricardo Coca, han presentado el IV Trofeo Diputación 2026. Open Villa de las Ferias.

Lo han hecho en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid para dejar constancia de que es una cita que está ya consolidada en el calendario de eventos deportivos de la provincia y que tiene al tenis como protagonista.

“Quiero agradecer a la organización el trabajo y esfuerzo para organizar estos torneos. Van cuatro y va a celebrarse, del 26 de junio al 11 de julio en el Coso del Arrabal, la Plaza de Toros de Medina”, ha indicado el alcalde, Guzmán Gómez.

El primer edil ha indicado que van a ser “un centenar de jugadores y profesionales” los que se darán cita en el evento y que “se van a repartir 4.000 euros en premios”.

“Estamos encantados de colaborar, más cuando hablamos de deporte que es salud, turismo y empleo. Son 15 días de tenis que nos ha dado, a nivel nacional, grandes alegrías a lo largo de la historia”, ha afirmado el primer edil.

Un torneo “especial”

“Es un torneo especial y diferente, en una plaza de toros con una superficie de albero, parecida a la tierra batida, pero no igual, lo que le da un aire especial. La capacidad del torneo es la de llegar a los 150 jugadores, pero queremos estar entre los 110-115”, ha afirmado Israel Dueñas, de Infinity Tenis.

El IV Open Villa de las Ferias Trofeo Diputación 2026, Memorial José Carlos Tiedra Martín llenará de tenis el coso taurino de la Villa de las Ferias.

Del 26 de junio al 4 de julio será el turno para las categorías benjamín, aleví, infantil y mayores de 55 años en sus categorías masculina y femenina. Aquí ya se han cerrado las inscripciones con un total de “42 jugadores”.

Por su parte, del 4 al 11 de julio llegará el turno para las categorías cadete, junior y absoluta, también para mayores de 35 años en categoría masculina y femenina. Las inscripciones para estas categorías van a finalizar el 30 de junio.

4.000 euros en premios

“Esperamos más de cien tenistas a lo largo de estas dos semanas. El primer año fueron 70, hace dos un total de 95 y el año pasado más de 110. Creemos que podemos superar el centenar esta nueva edición”, ha añadido Israel Dueñas.

Lo curioso del torneo es esa pista en la plaza de toros de Medina del Campo, se juega sobre la misma tierra del coso medinense.

“La pista albero es algo más rápida que la pista batida, pero más lenta que una pista rápida”, ha añadido el de Infinity Tenis.

Serán un total de dos pistas las que estén habilitadas y el montante económico de premios “total asciende a los 4.000 euros”.

“Son quince días para disfrutar del tenis y para que aumente la afluencia de la hostelería y el comercio”, ha finalizado Israel Dueñas.