De una mochila misteriosa con dos kilos de droga al banquillo de los acusados: piden 16 años de cárcel para dos hombres

La Audiencia de Valladolid va a celebrar, este 29 de junio, juicio contra dos personas acusadas de un presunto delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud. Pide para cada uno de ellos ocho años de prisión.

El escrito de la Fiscalía apunta que sobre las 19:50 horas del 9 de abril de 2025 se montó, por parte de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid, un dispositivo estático de control en la carretera Nacional 620 que fue levantado sobre las 20:13 horas.

Cuando los policías procedían a recoger los materiales de servicio advirtieron en el lugar la presencia de una mochila que, al comienzo del control no se encontraba allí.

Comunicaron la incidencia al jefe del dispositivo que procedió a la apertura, encontrando en su interior, entre otras cosas, dos paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia que parecía cocaína con un peso de un kilo cada uno de ellos, aproximadamente.

El Ministerio Fiscal señala que se barajó la posibilidad de que dicha mochila hubiese sido arrojada por algún vehículo con la finalidad de eludir el control.

Ante esta posibilidad se acordó dejar la mochila, ya vacía en el mismo lugar con un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones a la espera de que la persona o personas responsables de haberla tirado volvieran al lugar a por ella.

Sobre las 21:20 horas hizo acto de presencia en el lugar una furgoneta que se detuvo en el punto exacto en el que estaba la mochila vacía. Salió del vehículo que permanecía con el motor en marcha el ahora acusado J.R.S. para recuperar la mochila y la sustancia que previamente habían arrojado con el también acusado G.D.L.T.M, conductor de la misma.

J.R.S. se acercó hacia la misma con actitud acelerada, afirma la Fiscalía, y vigilante, momento en el que al agacharse a coger la mochila fue interceptado por uno de los policías, el cual procedió también a la detención de G.D.L.T.M. que se encontraba en la furgoneta a la espera y en actitud vigilante.

La mochila contenía en su interior una báscula de precisión y dos paquetes, uno con 1004,35 gramos de cocaína y una riqueza del 81,42% y otro, también con cocaína con un peso neto de 1003,99 gramos y riqueza del 81,42%.

Dicha sustancia, apunta la Fiscalía, estaba destinada a ser transmitida por los acusados a terceras personas y hubiese alcanzado en el mercado ilícito el valor de 209.454,96 euros en su venta en gramos y de 76.656 en su venta en kilogramos.

La Fiscalía señala que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

Pide para cada uno de los dos acusados las penas de ocho años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 155.000 euros.