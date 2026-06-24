Valladolid exhibe su potencial logístico en Madrid para atraer empresas, nuevos proyectos y empleo a la ciudad

Imagen del encuentro en Madrid en el que han participado Jesús Julio Carnero y Carlos Magdaleno..

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, junto a Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid han asistido este miércoles a Madrid, a un desayuno de trabajo en el que se han reunido con representantes de empresas de gestión de activos, inversión y también de desarrollo inmobiliario.

Todo para presentar las oportunidades de inversión y de desarrollo empresarial que se encuentran vinculadas al proyecto Valladolid Now.

El encuentro ha reunido a profesionales y compañías interesadas en conocer de primera mano las ventajas competitivas de Valladolid, su potencial de crecimiento y las iniciativas impulsadas para favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales.

En este contexto, se ha prestado especial atención a la competitividad del suelo residencial e industrial de la ciudad y a las oportunidades de desarrollo existentes.

Durante la jornada se han expuesto las fortalezas de Valladolid como destino de inversión, poniendo el foco en la solidez de su tejido empresarial, la disponibilidad de talento cualificado, su capacidad industrial, su ubicación estratégica y las oportunidades de crecimiento que ofrece la ciudad para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Asimismo, se han presentado las posibilidades de desarrollo de suelo industrial, logístico, comercial y residencial, así como los proyectos estratégicos que están llamados a transformar la capacidad logística y el atractivo inversor de Valladolid durante los próximos años.

La jornada se enmarca en la estrategia de promoción exterior de Valladolid Now, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid para reforzar la proyección de la ciudad, atraer nuevas inversiones y favorecer la implantación de proyectos empresariales generadores de actividad económica y empleo.

En el encuentro han participado representantes de compañías y entidades de referencia en los ámbitos de la inversión, la gestión de activos y el desarrollo inmobiliario e industrial.

Entre ellas Hercesa, Merlin Properties, Ironveil Partners, V4 Financial Partners, VGP Parks, Lake Capital, Colliers, COAPI Valladolid, Ardavania, Xeito Investments, DEA Capital, RTA y Evrima Capital, junto a profesionales especializados en el desarrollo de suelo, logística, inversión corporativa y gestión de activos.

Como ha señalado el alcalde, “cuando las grandes compañías dedicadas al desarrollo de suelo industrial y logístico analizan oportunidades de inversión en España, acuden a reunirse con las empresas que hoy nos acompañan. Son referentes del sector, actores con capacidad real para impulsar proyectos transformadores y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico”.

Carnero ha añadido que “Valladolid quiere estar en el radar de quienes lideran el desarrollo empresarial e industrial en nuestro país. Disponemos de suelo competitivo, una ubicación estratégica, capacidad logística y una clara voluntad institucional de acompañar la inversión para convertir proyectos en realidades”.

Por su parte, el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha subrayado que “Valladolid no parte de cero cuando habla de inversión, sino de un tejido empresarial sólido, con vocación industrial y capacidad contrastada para competir, innovar y crecer”.

En este sentido, ha destacado que la ciudad ofrece a los inversores “un ecosistema que ya funciona, con empresas consolidadas, talento cualificado, costes competitivos y un entorno de estabilidad que facilita la implantación y el desarrollo de proyectos a largo plazo”.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de Valladolid Now como “un marco de trabajo coordinado entre instituciones y tejido empresarial para acompañar la inversión, reducir barreras y convertir las oportunidades en proyectos reales y sostenibles”.

Durante el encuentro se han abordado también cuestiones relacionadas con el potencial de crecimiento de Valladolid, su capacidad para acoger nuevos proyectos empresariales y el trabajo conjunto que vienen desarrollando las instituciones y el tejido económico para reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino de inversión.

A través de Valladolid Now, Ayuntamiento y CEOE Valladolid continúan impulsando una estrategia compartida orientada a fortalecer la competitividad del territorio, generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y favorecer la llegada de inversiones capaces de contribuir al crecimiento de Valladolid y su entorno.