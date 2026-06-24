La locura en la primera noche de Larry en la NBA: drafteado por los Lakers, traspasado a Knicks y al final a los Mavericks

El vallisoletano Sergio de Larrea, conocido como Larry, e imagen de los seleccionados en la ronda 1 del Draft 2026 de la NBA.

Una de las grandes sorpresas en la noche de los Draft de la NBA tuvo como protagonista a un vallisoletano. Sergio de Larrea, más conocido como Larry, fue elegido en el pick 25 en la primera ronda que luego desembocó en una serie de movimientos con sus derechos que acabaron pasando por hasta tres equipos.

El actual jugador del Valencia Basket, que está a las puertas de ganar su primera Liga Endesa si es que consiguen vencer al FC Barcelona en el cuarto partido, comenzó su primera gran noche en la NBA en Los Ángeles Lakers, uno de los equipos más laureados de la historia.

Sin embargo, este no sería el destino final del de Valladolid, que terminaría traspasado a los vigentes campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo, los New York Knicks.

Todo los seleccionados en la primera ronda del Draft de la NBA 2026.jpg NBA

Ambos equipos habían acordado previamente intercambiar sus puestos en la elección del Draft. Los de La Gran Manzana, además, ya habían mostrado interés por la joven perla del baloncesto español, por lo que el movimiento cuadraba a todas luces.

El estatus actual de los Knicks, no obstante, hacía indicar que De Larrea, seguramente, no diese este año el salto a la NBA y seguiría fogueándose en Europa a través de la fórmula stash, es decir, como cedido.

Todo cambió minutos más tarde, dejando ahora la duda sobre la decisión que se acabará tomando. Y es que De Larrea, al final, acabó siendo traspasado a los Dallas Mavericks.

With the 25th pick of the NBA Draft the @Lakers select Sergio de Larrea!



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A cambio, los Knicks se hicieron con Koa Peat, pick 30, y dos futuras elecciones de segunda ronda.

De esta manera, los derechos de Larry están ahora en manos de los Dallas. El contexto en este equipo es muy diferente al de los Knicks, ya que se encuentran en plena reestructuración.

Esto podría empujar a De Larrea a dar el salto a la NBA la próxima temporada, aunque es un extremo que todavía se desconoce por completo. Todo puede pasar.

Mientras tanto, Larry, después de vivir su primera gran noche en la mejor liga del mundo, se encuentra concentrado de cara al decisivo partido para lograr su primer título de la Liga Endesa.

Precisamente, es esta misma razón por la que el vallisoletano no pudo estar presencialmente en el Draft y ha tenido que vivir toda esta locura desde la distancia.

En cualquier caso, Larry ya es una estrella del baloncesto mundial, llamado a hacer historia tras un ascenso meteórico desde sus primeros pasos en las ligas profesionales. De esta manera, todo hace indicar que el jugador del Valencia Basket, tarde o temprano, se convertirá en el primer vallisoletano en jugar en la NBA.

"Orgullo de Valladolid y de toda nuestra tierra"

Las felicitaciones no han tardado en llegar una vez se ha conocido la noticia. Una de las más destacadas ha sido la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado que Sergio de Larrea representa un "orgullo de Valladolid y de toda nuestra tierra".

A través de su cuenta personal en X (antes Twitter), el presidente ha calificado a Larry como "historia del deporte de Castilla y León". Precisamente, ha valorado su "temporada explosiva" en el Valencia Basket y ha querido darle su "enhorabuena" a título personal por este hito en primera ronda del Draft.

También se ha pronunciado el vallisoletano y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien se ha referido al "orgullo" que tiene que sentir el padre del joven jugador de baloncesto.

Y es que Puente, según ha recordado, al padre de Sergio también se le conocía en su juventud como Larry y, además, contra él se había enfrentado el propio ministro. "Contra él jugué en mis tiempos mozos, y su madre, buena jugadora también", ha explicado.

Por supuesto, también han tenido palabras para Larry desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León, que han subrayado que esta elección supone "un paso más en una carrera meteórica".

El Real Valladolid, por su parte, ha ensalzado el hecho de que sea el "primer vallisoletano de la historia en ser elegido en el Draft de la NBA", incidiendo en que ha ido "desde las canchas de Pucela a lo más alto".