Jorge Díaz se corona como el mejor cortador de jamón de Valladolid y obtiene el pase a la semifinal de España 2027

El arte de cortar jamón se ha dado cita en Valladolid este miércoles, 24 de junio en la Plaza Marcos Fernández que ha acogido el I Concurso de Cortadores de Jamón de Valladolid.

Una cita que ha reunido a destacados profesionales del sector en una jornada marcada por la técnica, la elegancia en el corte y la excelencia gastronómica.

El certamen, además de reconocer el talento de los participantes, tuvo carácter clasificatorio para la semifinal del Campeonato de España de Cortadores de Jamón 2027.

Tras la valoración del jurado, que ha examinado aspectos como el rendimiento de la pieza, la presentación de platos, la rectitud del corte, el estilo y la creatividad, el podio quedó configurado.

El ganador ha sido Jorge Díaz, que obtiene el pase directo a la semifinal de España 2027. El segundo clasificado ha sido Alberto Benito, que demostró un gran nivel técnico durante toda la competición. El tercer clasificado ha sido Juan Antonio Barbero que ha completado un podio de altísimo nivel.

Además, el jurado otorgó el reconocimiento especial a la Creatividad a Juan Antonio Barbero, destacando su capacidad para innovar en la presentación y puesta en valor del producto.

Jorge Díaz triunfa

El vencedor, Jorge Díaz, suma así un nuevo éxito a su trayectoria profesional, consolidándose como uno de los cortadores más destacados del panorama nacional y asegurando su presencia en la próxima fase del Campeonato de España 2027.

La organización valoró muy positivamente la respuesta del público y el nivel exhibido por todos los participantes, subrayando la importancia de este tipo de eventos para difundir la cultura del jamón y poner en valor el trabajo de los profesionales que elevan este producto emblemático de la gastronomía española a la categoría de arte.

La jornada concluyó con la entrega de premios y el reconocimiento a todos los concursantes, en una cita que aspira a consolidarse como una referencia dentro del calendario nacional de concursos de corte de jamón.