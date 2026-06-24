Giro judicial: el TSJCyL absuelve a un joven condenado a 11 años al avalar que desconocía que la menor tenía 13 años

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una relevante resolución que revoca íntegramente la condena de once años y un día de prisión impuesta previamente por la Audiencia Provincial de Valladolid a un joven de nacionalidad venezolana por un delito continuado de agresión sexual.

El tribunal ha determinado la libre absolución del acusado al estimar la existencia de un "error de tipo invencible" regulado en el artículo 14.1 del Código Penal.

Esto significa que el joven carecía del dolo o conocimiento necesario respecto a un elemento esencial del delito: saber que la víctima era menor de 16 años.

Los hechos se remontan al año 2024.

En mayo de ese año, el acusado y la menor, comenzaron una relación sentimental de pareja, en el transcurso de la cual mantuvieron relaciones íntimas consentidas en los meses de julio y septiembre.

Mientras la primera sentencia consideraba probado que la menor le había comunicado tener 13 años desde el principio, el Tribunal Superior ha corregido dicha interpretación tras realizar un análisis exhaustivo de las declaraciones del juicio oral.

El factor determinante para el cambio de rumbo en el caso ha sido la declaración de la propia madre de la menor.

Según consta en los fundamentos de derecho, la progenitora confesó en el plenario que su hija le había admitido que nunca le reveló su verdadera edad.

Asimismo, detalló que cuando ella misma confrontó al joven el 9 de septiembre de 2024 desvelándole que la menor tenía 13 años, este "puso cara de sorpresa".

La Audiencia de Valladolid había fundamentado inicialmente la condena argumentando una supuesta "ignorancia deliberada" por parte del investigado, al considerar que este no mostró un interés real en cerciorarse de la edad y que la apariencia física de la niña no se correspondía con la de una persona mayor de 16 años.

Sin embargo, el Tribunal Superior ha rechazado este criterio señalando que la joven se desenvolvía habitualmente de forma integrada en un grupo de amigos de entre 14 y 20 años ("gente mayor"), gozaba de una madurez y "facilidad de expresión" acreditadas, y le había asegurado repetidamente que iba a cumplir 16 o 17 años de edad de forma inminente.

El fallo concluye que el acusado "actuó con convencimiento en relación con la mayoría de edad de la denunciante" al recibir información engañosa.

En aplicación del principio fundamental in dubio pro reo, la Sala recuerda que cualquier duda razonable sobre el conocimiento de los hechos debe decantarse a favor del procesado.

Al calificarse el error como invencible, se elimina por completo la tipicidad de la conducta, procediendo a levantar todas las penas y las medidas de prohibición de comunicación que pesaban sobre él.