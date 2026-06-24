Los expertos dan las claves contra el insomnio y para dormir mejor en un encuentro nacional en la UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervantes va a celebrar, los días 8 y 9 de julio de 2026 el Curso de Verano ‘Sueño, salud y bienestar’.

Se trata de un curso de carácter científico y divulgativo que reunirá a especialistas nacionales en medicina del sueño, psiquiatría, psicología, endocrinología, fisioterapia y también nutrición.

Todo para analizar qué provoca el insomnio y qué tratamientos cuentan con mayor evidencia científica. Además de los cambios en el estilo de vida que pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y el bienestar.

El programa responderá a preguntas clave como qué causa el insomnio, cómo afectan las nuevas tecnologías y las pantallas al descanso, qué tratamientos cuentan con mayor evidencia científica y qué cambios en el estilo de vida pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y el bienestar.

El insomnio y los trastornos del sueño afectan a millones de personas en España y se han convertido en uno de los grandes desafíos de salud pública del siglo XXI.

El estrés laboral, el uso intensivo de dispositivos digitales, los problemas de salud mental, las adicciones y el consumo de sustancias deterioran progresivamente la calidad del descanso, con consecuencias directas sobre la salud cardiovascular, metabólica, emocional y cognitiva de la población.

Ante este escenario, la UEMC ha diseñado un programa multidisciplinar para trasladar a la sociedad el conocimiento científico actualizado sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos problemas.

La jornada inaugural del 8 de julio arrancará con la conferencia ‘El sueño y su impacto en la salud’, impartida por Carlos Egea Santolalla, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), jefe de la Unidad Funcional de Sueño del Hospital Universitario de Álava y coordinador de la Alianza por el Sueño, quien analizará el sueño como pilar fundamental de la salud física, mental y del funcionamiento cognitivo y emocional de las personas.

El programa incluirá además el testimonio de una persona atendida por la entidad El Puente Salud Mental Valladolid, que compartirá el impacto real de los trastornos del sueño en la vida cotidiana.

A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El sueño: trastornos y consecuencias’, centrada en la relación entre insomnio, dificultades laborales, enfermedades médicas, nuevas tecnologías y abuso de sustancias. Participarán José Lorenzo Bravo Grande, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo; Daniel de Luis Román, catedrático de Endocrinología y Nutrición y jefe de servicio del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Silvia Gismera Neuberger, especialista en nuevas tecnologías y sueño y miembro de la Alianza por el Sueño; y Lara Grau-López, psiquiatra y jefa de Sección de Adicciones y Patología Dual del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El debate estará moderado por Carlos Roncero Alonso, director del curso, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y profesor de la UEMC.

¿Tienen solución los trastornos del sueño?

La segunda jornada, el 9 de julio, estará dedicada íntegramente a las respuestas terapéuticas y preventivas al insomnio. El simposio ‘¿Tienen solución los trastornos del sueño?’ reunirá a expertos en farmacología, psicología clínica, fisioterapia y atención primaria para presentar los tratamientos actualmente disponibles para combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso.

Participarán Cecilio Álamo González, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Alcalá; Adolfo Alcoba Luque, especialista en terapia cognitivo-conductual para el insomnio y miembro de la Alianza por el Sueño; Ada María González González, profesora de Fisioterapia de la UEMC; y Beatriz Vielba Dueñas, médica de Atención Primaria y experta en salud mental. La sesión estará moderada por Alicia Fernández Parra, coordinadora académica del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de la UEMC.

El curso concluirá con la mesa redonda ‘Microhábitos saludables para dormir mejor’, que analizará el papel de la nutrición, el ejercicio físico, la terapia ocupacional y la farmacología en la mejora del sueño y el bienestar general. Participarán Alba Abia Heras, coordinadora académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UEMC; Sandra Antón San Atanasio, profesora experta en entrenamiento personal y actividad física; Olga Isabel Fernández Rodríguez, coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la UEMC; junto a Cecilio Álamo González y Beatriz Vielba Dueñas. La mesa estará moderada por David Cortejoso Mozo, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

Con este Curso de Verano, la Universidad Europea Miguel de Cervantes refuerza su compromiso con la divulgación científica en Valladolid y la transferencia de conocimiento en uno de los ámbitos con mayor impacto en la calidad de vida de las personas: el sueño, la salud mental y el bienestar.

Otros Cursos de Verano UEMC 2026

La actividad se enmarca en la programación de los Cursos de Verano UEMC 2026, que incluirá también los días 15 y 16 de julio la XV edición del Curso de Verano del Vino, titulado en esta ocasión ‘Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?’, dedicado a analizar cómo los cambios generacionales, las nuevas formas de ocio y la comunicación digital están transformando el presente y el futuro del sector vitivinícola.