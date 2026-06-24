CSIF exige el cierre temporal del edificio de usos múltiples de Valladolid por la ola de calor: "Dentro hay entre 28 y 31ºC"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido el "cierre inmediato" del edificio de usos múltiples de la plaza del Milenio, en Valladolid, hasta que se subsanen las deficiencias para garantizar una temperatura óptima en las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Debido a las altas temperaturas por esta primera ola de calor del verano, el sindicato ha reclamado la suspensión temporal de la actividad laboral hasta que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, ya que el edificio "no reúne -actualmente- las condiciones mínimas de seguridad y salud para trabajar cuando hace calor".

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha solicitado una reubicación de los servicios en otras dependencias, además de la autorización del teletrabajo para aquellos trabajadores que no puedan ser trasladados.

Precisamente, han informado que CSIF ha presentado una denuncia de las condiciones a la Inspección de Trabajo y a la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León.

Los delegados de prevención de riesgos laborales de CSIF llevaron a cabo el pasado 19 de junio una inspección en el edificio, después de haber recibido varias quejas de empleados por el inexistente funcionamiento del sistema de climatización.

Durante la intervención, realizaron distintas mediciones con termohigrómetro en diferentes plantas y despachos, registrando temperaturas que oscilaban entre 28 y 31 grados en las oficinas a pesar de que en el exterior en ese momento era de 29.

Tal y como denuncia el sindicato, los datos confirman las conclusiones de un "detallado informe de una visita realizada el 1 de junio por técnicos de prevención de la Junta de Castilla y León, que ya habían detectado que las temperaturas en todos los despachos eran superiores a los límites".

En concreto, hacen referencia al Real Decreto 486/1997, que establece para los trabajos de oficina un rango de temperaturas que va de los 17 a los 27 grados.

Para el sindicato es "especialmente grave" que la situación se dé en un edificio que ofrece servicios de atención al ciudadano y dependencias, tanto de la Junta como de la Administración General del Estado.

Aquí se dispensan servicios de la Dirección Provincial de Educación o los Servicios Territoriales de Movilidad e Industria. También está, a nivel estatal, la Gerencia Territorial de Justicia, Carreteras, Servicio Público de Empleo, Telecomunicaciones y la propia Inspección de Trabajo y Seguridad.

"Son perfectos conocedores de la normativa y ahora también sufridores de su incumplimiento", han añadido desde CSIF.

Han recordado, además, que estas "deficiencias" en el sistema de refrigeración vienen registrándose desde el año pasado y que eran conocidas por parte de la administración. "Una de las máquinas de climatización llevaba tiempo averiada y la otra funcionaba con un rendimiento inferior al 50%", han asegurado.

A pesar de que se haya adjudicado recientemente un contrato para reparar los equipos, CSIF considera que "no está claro que se lleve a buen término" porque la empresa del mantenimiento habitual "no se ha presentado a la licitación, y el adjudicatario ha presentado una oferta de 8.000 euros más baja que la del resto de licitadores".

También porque la maquinaria tiene una antigüedad que ronda los 20 años, con lo que hay "serias dudas de que la reparación se lleve a buen término", han insistido.