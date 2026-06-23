Carnero anuncia que volverá a haber pádel en la Plaza Mayor en 2027: “Esto es marca Valladolid”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado en la inauguración del Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026 donde el Caja Rural de Zamora Stadium – Plaza Mayor se ha vestido de gala para la presentación y fotos de familia del evento que ha servido de antesala para la inauguración del cuadro final.

A la cita no han querido fallar jugadores de la talla de Arturo Coello y Alejandra Salazar y también ha asistido Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad o el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago.

“Esto es marca Valladolid. Es la edición número 20 de este torneo que tiene muchas connotaciones, además de la deportiva, la cultural, el ser un evento fundamental en los que celebramos cada año”, ha afirmado Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid.

El primer edil ha asegurado que “tiene una componente propia dentro del P2” y es que es “la única pista urbana, lo que les da una connotación especial a los pies del Conde Ansúrez y en la Plaza Mayor para que Valladolid deje una comunicación sin solución de continuidad entre esa pista y las cuatro de la Acera de Recoletos”.

“Valladolid se convierte, durante esta semana, en la capital mundial del pádel. Tenemos a una figura indiscutible como Coello, un vallisoletano que es el primer jugador del mundo y que esta edición, él y el resto de los integrantes van a dar lo mejor para ganar”, ha añadido Carnero.

Todo en la pista central y dentro de un año importante para Valladolid como Ciudad Europea del Deporte. Carnero ha agradecido la colaboración de los patrocinadores y también del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de la presidencia, Luis Miguel González Gago por apoyar la cita.

Pádel en 2027

“La intención es seguir trabajando en que la Plaza Mayor de Valladolid tenga pádel. Cuando llegamos, hace tres años al Ayuntamiento de Valladolid, esto no tenía una claridad de por donde se debía conducir. No había proyecto y conseguimos reconducirlo de una manera que hemos mejorado el torneo”, ha añadido el alcalde.

Todo en una pista en la que caben casi 5.000 personas, con el compromiso del torneo y de las instituciones que lo apoyan.

“La intención de este Ayuntamiento como del equipo de Gobierno es seguir trabajando por y para que el pádel siga siendo marca Valladolid”, ha anunciado el alcalde de la ciudad.

Carnero ha añadido que “vamos a dar continuidad durante el año 2027” con la idea del “torneo P2”.

Ampliar a alguna otra ciudad

“Estamos abiertos a cualquier iniciativa que surja, tanto si concurre en otros sitios y es viable. Desde la Junta colaboraría con un evento de esta categoría. Hablamos de Valladolid, pero también lo hacemos de Castilla y León”, ha afirmado Luis Miguel González Gago, hablando de abrir la puerta a que otra provincia pueda ser sede del torneo.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha añadido que “tiene gran importancia de proyección turística” con la “retransmisión en 130 países del evento” y el impacto en más de “19 millones de televidentes que conocen Valladolid y Castilla y León”.

“Hablando del punto de vista económico trasciende lo que es el evento con más de 7.000 personas, el 50% de fuera para la repercusión en comercio, hostelería, etc. También es importante fomentar el deporte como práctica saludable con 25 millones de personas que juegan al pádel”, ha finalizado Gago.

Coello, en busca del éxito

Arturo Coello, vallisoletano, ha afirmado que “quiere mantener la posición privilegiada” y luchar por ganar el torneo en una “partida de ajedrez” con el resto de las parejas que se presentan.

“Por suerte, empiezo jugando el jueves y parece que bajan un poco las temperaturas. Hay que tener cuidado, seguir los protocolos y tener suerte para que no pase nada grave porque la temperatura en Valladolid es alta”, ha añadido Coello.

Quiere vencer y ser profeta en su tierra.

Alcance mundial

El Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026, como apuntan desde la organización, está “superando todas las expectativas”. Y es que las entradas “han llegado a 35 países de todo el mundo”.

Se supera así el récord registrado en la edición pasada para consolidar al torneo como una cita de referencia en el calendario internacional del pádel profesional.

El evento, además, se va a retransmitir en directo en un total de 130 países de todo el mundo, lo que “convierte a esta edición en la más vista de la historia del torneo para “proyectar la imagen de Valladolid a una audiencia verdaderamente global”.

El evento ya está en marcha y brindando el mejor pádel a decenas de miles de espectadores que ya cuentan con entrada.

El sábado, 27 de junio, se celebrarán las semifinales y ya se ha colgado el cartel de no hay entradas. Las del viernes 26 (cuartos de final) y domingo 28, jornada de finales, se encuentran prácticamente agotadas en lo que a los billetes para asistir se refiere.