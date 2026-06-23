Caja Rural de Zamora renueva su unión con la pelota: "Hay capacidad para desarrollar estos deportes desde los pueblos"

Pedro Martínez y Narciso Prieto durante la renovación del acuerdo entre el CD Puertas Bamar de Íscar y Caja Rural de Zamora.

Caja Rural de Zamora ha afianzado este martes, 23 de junio, su vinculación con el Club Deportivo Puertas Bamar de Íscar, en Valladolid, seis veces campeón de España este año y referente nacional e internacional en en el mundo de la pelota.

"Ellos demuestran que hay capacidad para desarrollar estos deportes también desde los pueblos", ha destacado el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, quien ha estado acompañado en el acto de renovación de la colaboración por el presidente del CD Puertas Bamar, Pedro Martínez.

La entidad financiera y el club vallisoletano han escenificado de esta forma este martes el objetivo de Caja Rural de Zamora de hacer "un proyecto de desarrollo económico y social", lo que implica "llegar a toda la provincia" como viene haciendo desde hace 19 años cuando la compañía zamorana se instaló en Valladolid.

"Es lo que siempre hemos pretendido hacer. Es muy importante apoyar al Real Valladolid de fútbol, pero también estar al lado de los deportes minoritarios y de la provincia", ha resaltado Prieto.

El CD Puertas Bamar es uno de los grandes clubes de España en la pelota. Cuenta en su haber con 20 títulos nacionales y cuatro campeonatos europeos, además de premios mundiales. Asimismo, es el único club en conseguir con la misma pareja haber sido campeón de España, de Copa del Rey, de Europa y del mundo.

"Es un hito en la historia de la pelota que tiene 300 años. Nunca se había conseguido con la misma pareja", ha explicado Pedro Martínez durante la presentación del acuerdo.

Este año el equipo de Íscar ha conseguido seis campeonatos nacionales en distintas disciplinas, destacando por novena vez en la División de Honor de herramienta, donde se ha consolidado ya como el gran club a batir.

Asimismo, cuenta con una escuela formada por 77 menores y mayores que practican este deporte en Íscar. "En una población como esta, con la actividad deportiva que tiene, es altamente difícil conseguir niños. La pelota siendo un deporte minoritario tenemos casi 80 niños", ha presumido el presidente del CD Puertas Bamar y también empresario vallisoletano.

La renovación del acuerdo con Caja Rural de Zamora, además, es un importante impulso al desarrollo del deporte, ya que la subvención que les conceden a cambio de aparecer en las equipaciones y ser uno de los patrocinadores principales del club les permite participar en un mayor número de campeonatos de España.

En total, este año han estado presentes en 19, mientras que hasta ahora la participación del CD Puertas Bamar se limitaba a entre 10 y 11 competiciones nacionales. La historia del equipo se remonta a 1988, cuando comenzaron a competir en este deporte que nació principalmente en la zona de Navarra.

Para Caja Rural de Zamora, el club iscariense realiza un "trabajo formidable" no solo en cuanto a títulos, sino también en el desarrollo de la escuela que cada vez llega a más y más niños y niñas.

"Siempre hemos tenido una enorme vinculación con el deporte y sensibilidad con el mundo de la pelota. Nuestro origen zamorano nos obliga", ha precisado Narciso Prieto.

La colaboración entre ambas entidades se remonta a 2023, cuando firmaron el primer acuerdo y dio inicio a una relación que promete alargarse durante varios años.

"Cuentan con nosotros, saben que a cualquier llamada vamos a estar, a las duras y a las maduras", ha zanjado el responsable de Caja Rural de Zamora durante el acto, quien además ha añadido que la presencia de Pedro en deportes como este "hacen grande la pelota".