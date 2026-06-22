Valladolid inicia la creación de un plan de la motocicleta que contempla "señalizaciones y uso de carriles específicos"

Jesús Julio Carnero en una imagen de archivo junto a un motorista en Pingüinos. R. Valtero Ical

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este lunes, 22 de junio, a la Mesa por la Seguridad Vial el inicio de la elaboración de un plan director de la motocicleta en la ciudad del Pisuerga que contempla "posibles señalizaciones y utilizaciones de carriles específicos" para estos vehículos.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación antes de reunirse con los miembros de la mesa, recordando a su vez que es una de las medidas que avanzó durante el pleno de Debate de Estado de la Ciudad el pasado mes de mayo.

El primer edil ha incidido en que este plan director, "en una ciudad tan comprometida con la motocicleta", tiene como objetivo "avanzar en la seguridad en el uso de la misma".

Alberto Gutiérrez Alberca, Jesús Julio Carnero y Alberto Cuadrado Toquero participan en la Mesa por la Seguridad Vial

La actuación se está realizando en colaboración con la Fundación Mapfre y la Dirección General de Tráfico (DGT). Este último organismo, tal y como ha avanzado Carnero, "está en disposición de acoger este modelo como una experiencia piloto" a partir de la reunión prevista para el próximo mes de septiembre.

La finalidad principal pasa por "reducir lo máximo posible la siniestralidad y garantizar una mayor seguridad" en el uso de la motocicleta.

Este plan director se prevé que contemple las posibles señalizaciones, utilizaciones de carriles concretos, la adecuada formación y todos aquellos aspectos que se acuerden entre "los propios usuarios, la Fundación Mapfre, la DGT y el Ayuntamiento de Valladolid".

Jesús Julio Carnero, junto a Alberto Gutiérrez Alberca, atiende a los medios antes de participar en la Mesa de la Seguridad Vial

Para Carnero, a partir de aquí queda "un buen trabajo por delante a realizar" y se ha mostrado seguro de que redundará "en beneficios de todos y cada uno de los usuarios de la motocicleta y del conjunto de vecinos, vecinas y ciudadanos que se acerquen a Valladolid".

Entornos escolares seguros

La reunión de la Mesa por la Seguridad Vial también ha servido para dar cuenta del avance de la puesta en marcha de los entornos seguros escolares.

Tras ejecutar las actuaciones en nueve centros escolares, Carnero ha avanzado que ahora el siguiente paso son otras cinco actuaciones, algunas de ellas nuevas y otras de ampliación sobre las zonas ya ejecutadas.

En concreto, se prevén nuevas actuaciones en los colegios Miguel Delibes, Narciso Alonso Cortés, Miguel Hernández, Nuestra Señora del Carmen y en El Pilar, este último centro concertado y cuya actuación se llevará a cabo en colaboración con Somacyl.

El presupuesto destinado a estas actuaciones supera los 700.000 euros. Por último, también se ha presentado el informe de accidentabilidad en Valladolid durante el año 2025.

En este sentido, el alcalde ha explicado que se ha registrado "un ligero repunte" del 6% durante el año pasado, aunque "en el resultado más dramático como es el fallecimiento", los casos han pasado de cuatro en 2024 a dos en el ejercicio anterior.

"Todos estos son algunos de los aspectos que vamos a llevar a cabo en la reunión", ha zanjado el regidor, quien también ha tenido palabras de agradecimiento para las entidades, asociaciones e instituciones colaboradoras, además de para los medios de comunicación por su labor para "conseguir una seguridad vial que sea precisamente eso, más segura, eficaz y eficiente".