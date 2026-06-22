Detenido en Valladolid tras amenazar a tres jóvenes desde la calle con pegarles "dos tiros" y exhibir varios cuchillos

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en la capital vallisoletana de un hombre durante la madrugada de este lunes, 22 de junio, como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El arrestado increpó y aterrorizó de forma violenta a tres jóvenes que se encontraban conversando pacíficamente en la terraza de su propio domicilio.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en una nota de prensa, se desencadenaron alrededor de las 01:15 horas.

La Sala CIMACC 091 comisionó de urgencia a dos dotaciones policiales para que se personaran en una calle de la ciudad, donde las primeras informaciones alertaban de que un individuo estaba amenazando a los residentes blandiendo armas blancas.

Al llegar al lugar de los hechos, las patrullas se entrevistaron con las víctimas —dos mujeres y un varón—.

Los jóvenes relataron que se encontraban en el balcón de la vivienda cuando vieron pasar al sospechoso por la acera de abajo. Sin motivo aparente, el hombre comenzó a increparles a viva voz, preguntándoles insistentemente si de verdad "¿querían quemarle el pelo?".

Acto seguido, les exigió a gritos que bajaran a la vía pública y, ante la lógica negativa de los muchachos, les espetó textualmente que iba a "pegarles dos tiros".

Grabado por las víctimas

Lejos de deponer su actitud, el agresor se dirigió a un contenedor de escombros cercano, recogió una piedra de grandes dimensiones y la lanzó con fuerza contra los jóvenes, llegando a impactar contra la fachada del edificio.

Posteriormente, reiterando sus amenazas de muerte, se levantó la camisa para mostrar con tono intimidatorio lo que parecían ser dos cuchillos enfundados en su cintura.

Una de las víctimas consiguió registrar toda la secuencia con la cámara de su teléfono móvil, unas imágenes que resultaron determinantes al ser mostradas inmediatamente a los agentes policiales.

La agresividad mostrada provocó un profundo temor en las tres víctimas, quienes manifestaron sentirse completamente aterrorizadas ante la simple idea de tener que salir a la calle para mover un vehículo de su propiedad que tenían estacionado en la zona.

El presunto autor se había ocultado minutos antes en un portal próximo al inmueble.

Aunque inicialmente los agentes realizaron una exhaustiva requisa en el interior del bloque de viviendas sin conseguir dar con su paradero, el desenlace se produjo poco después.

Mientras los policías cumplimentaban de forma escrita el parte de la intervención en la calle, el propio sospechoso salió de manera voluntaria del portal.

Las dotaciones policiales procedieron de inmediato a su interceptación e identificación. En el subsiguiente cacheo preventivo de seguridad, los funcionarios le intervuvieron una navaja dotada de una hoja de nueve centímetros de longitud, momento en el que se formalizó su detención.

Lejos de calmarse, el individuo mantuvo su actitud hostil y continuó profiriendo graves amenazas contra los tres jóvenes durante todo el trayecto en el coche patrulla hacia las dependencias de la Comisaría del distrito de Valladolid - Delicias.

El detenido, sobre el que ya pesaban diez antecedentes policiales previos por diversas infracciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual ha decretado finalmente su puesta en libertad con cargos a la espera de juicio.