Confirmado: Valladolid tendrá 11 nuevas viviendas, cinco de ellas estudios transformados, en una céntrica calle

Los emplazamientos de las viviendas en La Cumbre y el Paseo Isabel La Católica. Imágenes cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Valladolid continúa ampliando su oferta de vivienda con el fin de que todo el que así lo desee disponga de una en la ciudad del Pisuerga.

En esta ocasión, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de dos licencias urbanísticas que permitirán incorporar un total de 11 nuevas viviendas a la ciudad.

Se van a distribuir entre el ámbito residencial de La Cumbre y el entorno del Paseo de Isabel La Católica.

La Cumbre

La primera de las actuaciones autorizadas corresponde a la construcción de seis viviendas unifamiliares pareadas en las parcelas 114, 115 y 116 del APE IA10 ‘La Cumbre’, situadas en la calle del Quejigo.

Las tres parcelas, actualmente sin edificar y clasificadas como suelo urbano, cuentan con superficies de 627, 626 y 627 m2, respectivamente.

El proyecto contempla la ejecución de dos viviendas en cada una de las parcelas, todas ellas con garaje y acceso directo desde la vía pública.

Asimismo, se prevé la construcción de un vado doble para cada conjunto de dos viviendas, de acuerdo con el modelo municipal establecido.

El presupuesto de ejecución material de esta promoción asciende a aproximadamente 876.000 euros.

Cinco estudios en Isabel La Católica

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia para la rehabilitación de un local comercial situado en el número 8 del Paseo de Isabel la Católica, con el objetivo de transformarlo en cinco estudios residenciales.

El proyecto modifica la licencia básica concedida el 1 de octubre de 2024 y desarrolla una actuación que permitirá adaptar el inmueble a su nuevo uso residencial.

La intervención contempla la creación de dos estudios en planta baja y tres en la entreplanta, además de seis trasteros y un cuarto de limpieza. Asimismo, se autoriza la modificación del complejo inmobiliario al que pertenece el local, mediante la creación de nuevos elementos privativos y zonas comunes.

El presupuesto de ejecución material de esta actuación alcanza los 150.155 euros.