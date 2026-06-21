Zaratán clausura los campeonatos provinciales, un impulso al deporte y los juegos tradicionales en los pueblos

El presidente de la Diputación durante la clausura de los campeonatos provinciales

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha clausurado este sábado los Campeonatos Provinciales 2026 en el municipio de Zaratán.

Una localidad que ha acogido a lo largo de la jornada las finales de las distintas modalidades deportivas que conforman esta competición.

En la presente edición han participado 700 deportistas de la provincia, quienes se han disputado los títulos tras meses de fases previas.

Estos campeonatos, organizados por la institución provincial a través de su Servicio de Deportes y Juventud, tienen como fin dinamizar la vida en los pueblos, incentivar los hábitos saludables y preservar la práctica de los juegos tradicionales en la provincia.

Las competiciones oficiales se han venido desarrollando de forma escalonada entre los meses de marzo y junio, englobando modalidades tan variadas como fútbol sala, baloncesto, pádel, frontenis, bádminton, tenis de mesa, golf y deportes autóctonos.

Para reforzar su carácter itinerante, la sede de la clausura, que en años anteriores recaló en municipios como Aldeamayor de San Martín, Viana de Cega, Íscar, Matapozuelos u Olmedo, ha regresado a Zaratán, que ya había albergado esta misma cita en el año 2016.

Entrega de trofeos

La actividad deportiva comenzó a las 16:30 horas con el partido de baloncesto masculino en el Polideportivo Los Chicos.

Se prolongó durante toda la tarde con los encuentros de baloncesto femenino, fútbol sala, tenis de mesa, frontenis, pádel (en sus categorías oro y plata, masculina y femenina) y las distintas pruebas de deportes autóctonos, como bolos, rana, tanga y calva, disputadas en el Jardín El Plantío.

Tras la disputa de las finales se procedió a la entrega de los premios al campeón y subcampeón de cada modalidad deportiva, en un acto celebrado en la pista de hockey, junto al Polideportivo Infanta Juana, con el que se ha puesto el cierre a esta edición de los Campeonatos Provinciales.