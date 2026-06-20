Valladolid estrena el festival Lasamoa: cultura, deporte y sostenibilidad a orillas del Pisuerga

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este sábado la primera edición del Festival Lasamoa, una novedosa cita enmarcada en la estrategia municipal ‘Viviendo el Río’.

El propósito de este festival es reforzar el protagonismo del Pisuerga en la vida urbana y consolidarlo como un eje de transformación sostenible, convivencia y actividad.

Durante su intervención, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que este festival nace para hacer visible una forma de mirar de nuevo a los ríos de la ciudad, no solo como elementos paisajísticos, sino como espacios centrales de identidad, encuentro y futuro.

La programación, que se desarrolla con acceso libre y gratuito desde las diez de la mañana hasta la medianoche, se ha estructurado en diferentes áreas temáticas a lo largo de las riberas.

En la Zona Playa se concentran las actividades de vóley, calistenia, salvamento y teatro, mientras que la Zona Music ofrece conciertos y sesiones de DJ, destacando la presencia de Desmedida y el espectáculo de percusión y reciclaje Reciclart 2.0 de Toompak.

Por su parte, la Zona Pista Viva acoge espectáculos de circo, la Zona Kids alberga talleres infantiles vinculados al medio natural, y la Plaza Misión se ha constituido como un punto de encuentro participativo que se complementa con la Zona Food & Barras, dedicada a la gastronomía y el descanso.

El festival ha servido también para reforzar la presencia de la Misión Valladolid en el espacio público, la iniciativa con la que la capital visibiliza su compromiso con la Misión Europea de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030 para acelerar la transición hacia las cero emisiones.

En este contexto, el Ayuntamiento ha presentado la nueva Plaza ‘Ciudad Misión’ en el entorno de Las Moreras y el Paseo del Catarro.

Este emplazamiento incorpora un mural realizado por los artistas Jorge Consuegra y Alberto Sobrino sobre la caseta de madera, un panel informativo con las actuaciones medioambientales previstas en el entorno del río y un banco con las letras 'V A' fabricado en su mayor parte con neumáticos reciclados, un elemento que incide en la apuesta por la economía circular.

Uno de los momentos institucionales más destacados de la jornada ha sido el nombramiento del piragüista vallisoletano y medallista olímpico Narciso Suárez como Embajador Misión Valladolid 2026.

Carnero junto a Narciso Suárez

El Consistorio ha querido reconocer de este modo su trayectoria deportiva, profundamente ligada al Pisuerga, y su representación de los valores de esfuerzo, superación y respeto al entorno.

Al respecto, el alcalde ha señalado que el río ha sido para el deportista una escuela de vida y que su forma de vincularse con el cauce fluvial representa plenamente la responsabilidad compartida y el orgullo de ciudad que promueve la estrategia europea.