Tres detenidos por rociar gas pimienta en una discoteca de Valladolid y provocar la evacuación de 300 personas

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres hombres por su presunta autoría en los delitos de desórdenes públicos y lesiones tras haber rociado gas pimienta en el interior de un local de ocio nocturno de la ciudad.

El incidente, ocurrido en el mes de mayo, provocó el desalojo precipitado del establecimiento y requirió atención sanitaria en el lugar, además de causar lesiones a dos mujeres.

Además de los arrestados, un cuarto implicado permanece bajo investigación por su presunta participación en los hechos.

Los sucesos se desencadenaron en la madrugada del pasado 2 de mayo, cuando los servicios de seguridad de la discoteca retuvieron a un individuo que acababa de vaciar un espray de gas pimienta en la sala.

A la llegada de las patrullas policiales, los agentes se encontraron con más de 300 personas congregadas en el exterior de la discoteca, muchas de las cuales presentaban síntomas evidentes de intoxicación como tos persistente, irritación ocular y dificultades respiratorias.

Ante la persistencia del gas en el ambiente, los policías tuvieron que acceder al interior del local provistos con mascarillas de protección para proceder a la detención del presunto autor material.

Una acción planificada

La intervención de los servicios de emergencia incluyó el despliegue de una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Los sanitarios atendieron en las inmediaciones del local a dos mujeres afectadas por crisis de ansiedad y problemas respiratorios derivados de la inhalación del gas irritante.

Ambas recibieron el alta en el propio lugar y formalizaron posteriormente una denuncia por las lesiones sufridas.

Durante la inspección, la Policía localizó dos botes de gas pimienta, uno dentro de la sala y otro en las inmediaciones, mientras que el gerente de la discoteca ratificó haber visto al detenido pulverizar el espray mientras estaba en la pista de baile.

Asimismo, el responsable del local añadió que había visto entrar al detenido acompañado de otros dos individuos, a quienes conocía, y que tenía conocimiento de que un exmiembro del equipo de seguridad, recientemente desvinculado del servicio, habría ofrecido 400 euros a quien lanzara gas pimienta en la discoteca mientras estuviera en funcionamiento.

Indicó además que circulaba un archivo de audio en redes sociales que confirmaría dicha oferta.

Las pesquisas posteriores de la Policía Nacional demostraron que el ataque no fue un acto improvisado, sino una acción premeditada.

Según la investigación, los implicados acordaron lanzar el gas en el local y contaban con un vehículo preparado para emprender la huida.

Los investigadores vinculan directamente el origen de este ataque con un conflicto previo que un individuo mantenía con la nueva empresa de seguridad contratada por la discoteca.

Tras el arresto del ejecutor material la misma noche del suceso, la Policía Nacional continuó con el rastreo del caso, lo que permitió detener el pasado 11 de junio a otros dos presuntos implicados.

Finalmente, el 19 de junio, el cuarto participante en la trama compareció en dependencias policiales, quedando investigado, no detenido, bajo la acusación de presunta inducción a la comisión de desórdenes públicos.