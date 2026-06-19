Puente convierte las obras de la estación en un mitin contra Mañueco y Carnero: critica su ausencia y no estaban invitados

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visita las obras de la estación Valladolid-Campo Grande. Miriam Chacón / ICAL

Lo que debía ser la puesta de largo de una de las infraestructuras más importantes para Valladolid en las próximas décadas terminó convirtiéndose en un acto electoral, casi de precampaña.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, acudió este viernes a la capital vallisoletana para escenificar el inicio de las obras de la nueva estación Valladolid-Campo Grande, pero la presentación derivó rápidamente hacia un mitin donde aprovechó para cargar con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

De hecho, durante casi media hora de intervención, Puente dedicó buena parte de su alocución a criticar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a quienes acusó de bloquear proyectos, paralizar inversiones y obstaculizar el desarrollo de la ciudad.

Paradójicamente, una de las circunstancias que más llamó la atención durante el acto fue precisamente la ausencia institucional de las dos administraciones señaladas por el ministro.

Eso sí, del resto estaban todos. Según el exalcalde, "los que habían puesto su granito de arena" para ello. Pedro Herrero, Antonio Gato, Charo Chávez, todos ellos de su equipo de gobierno pasado. También estuvo presente Álvaro Fernández Heredia, hoy presidente de Renfe y antaño ideólogo del caos circulatorio de Valladolid.

Una ausencia sobre la que Puente dejó caer varias reflexiones durante su discurso y que incluso destacó al final de su intervención.

"El día de hoy pasará a la historia por las presencias, sin duda, pero sobre todo pasará a la historia por las ausencias", afirmó.

Sin embargo, según ha podido confirmarse posteriormente, ni la Junta de Castilla y León ni el Ayuntamiento de Valladolid habían sido invitados al acto, por lo que difícilmente podían estar presentes en una convocatoria de la que no fueron partícipes.

La contradicción no pasó desapercibida. Puente, locuaz y vehemente en su discurso, posteriormente no quiso atender a los medios de comunicación ni para responder a estas cuestiones ni a los temas nacionales, que agobian al Gobierno socialista.

El motivo oficial de la visita era el inicio de las obras del aparcamiento subterráneo asociado a la nueva estación ferroviaria, una actuación que forma parte del proyecto de remodelación integral de Campo Grande.

Puente comenzó recordando que el proyecto fue licitado en abril de 2019 y que han transcurrido más de siete años hasta llegar a la colocación de la primera piedra.

"Han pasado más de siete años desde que se anunciara la licitación del proyecto hasta que se coloque la primera piedra", señaló.

Sin embargo, tras unas breves referencias iniciales a la infraestructura, el discurso se convirtió en una extensa crítica política contra las administraciones gobernadas por el Partido Popular y, por supuesto, una oda al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante varios minutos fue enumerando actuaciones como Arco de Ladrillo, San Isidro o Ariza para responsabilizar directamente al Ayuntamiento y a la Junta de retrasos y bloqueos administrativos.

"Los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad", afirmó.

Incluso llegó a acusar al Consistorio de actuar "como el perro del hortelano". "Ni come ni deja comer", aseguró.

El "sanchismo"

Uno de los momentos más llamativos de la intervención llegó cuando el ministro abandonó por completo el asunto ferroviario para entrar de lleno en el "sanchismo".

Puente dedicó una parte muy significativa de su discurso a defender la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en Valladolid y Castilla y León, repasando inversiones, carreteras, proyectos ferroviarios, fondos europeos, carriles bici, ascensores urbanos, mercados municipales, autobuses eléctricos o corredores verdes. Este viernes todo valía.

Habló de la construcción de dos tramos de 35 kilómetros de la A-11; los proyectos de la A-60, cifrados en 220 millones; la mejora de la Nacional 601, con 101 millones; el programa de firmes sostenibles; la construcción de la U de Olmedo.

También de las inversiones que se han triplicado en los dos últimos años en la provincia, hasta los 124 millones en 2025 frente a los 36 millones en 2017.

Y aún tuvo tiempo para hablar de la recuperación urbana del Canal de Castilla; de la rehabilitación del Teatro Lope de Vega; de la nueva factoría de creación del LAVA; o el Centro de la Cultura del Vino.

No se olvidó de las inversiones para modernizar mercados municipales y apoyar el comercio de proximidad; los ascensores urbanos en Parquesol, San Isidro, Pilarica y Girón; y la implantación de Biki y los aparcabicis, todo ello, según él, gracias al "sanchismo".

"Llevo días intentando averiguar qué significa esto de liberar Castilla y León del sanchismo", afirmó.

A partir de ahí encadenó una larga enumeración de actuaciones impulsadas por el Gobierno central para concluir preguntándose: "¿De qué exactamente quieren liberar a Valladolid?".

La escena terminó adquiriendo más apariencia de mitin político que de presentación institucional de una obra pública.

En uno de los comentarios más duros de la intervención, Puente aseguró que existe una cuarta categoría de responsables políticos: "los que ponen palos en las ruedas".

Y añadió: "A esa categoría lamentablemente pertenece el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma".

Las referencias a ambos dirigentes fueron constantes durante toda la comparecencia, llegando incluso a acuñar términos como "mañuequismo" o "carnerismo" para contraponerlos a las inversiones que, según defendió, ha traído el Ejecutivo central.

La visita quedó así reducida a un discurso unidireccional en el que el ministro fue alternando referencias a la nueva estación con reproches a sus adversarios políticos, sin posibilidad de contraste ni de repreguntas.

La obra, en segundo plano

Pese a tratarse del inicio de una actuación que transformará uno de los principales accesos ferroviarios de Castilla y León, de los detalles concretos de la infraestructura poco se habló.

Más allá de recordar que el nuevo aparcamiento contará con 605 plazas distribuidas en cuatro alturas y que la estación aspira a alcanzar los cinco millones de viajeros anuales, la mayor parte del protagonismo recayó sobre la confrontación institucional.

El resultado fue una imagen difícil de olvidar, un “día que pasará a la historia”, como afirmó el que fuera alcalde de Valladolid.