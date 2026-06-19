El ministro de Transportes anuncia que “pronto” se presentará el mayor proyecto industrial para Castilla y León

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visita las obras de la estación Valladolid-Campo Grande. Miriam Chacón / ICAL

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aprovechó su visita a Valladolid con motivo del inicio simbólico de las obras de remodelación de la estación de Campo Grande para anunciar nuevas inversiones y avances en infraestructuras que marcarán los próximos meses en la provincia y en Castilla y León.

Durante su intervención, Puente avanzó que regresará "pronto" a Valladolid para presentar un gran proyecto industrial que calificó como "el más importante para Castilla y León en más de 60 años".

Aunque evitó ofrecer más detalles sobre una iniciativa que definió como estratégica para el futuro económico de la Comunidad.

No lo dijo, pero en la mente de todos estaba la llegada del gigante chino de baterías Gotion High-Tech, que impulsa una megaplanta en Valladolid que superará los 944 millones de euros de inversión.

Lo hará tras recibir más de 92 millones de euros del Ministerio de Industria, y por eso, Puente quiso sacar pecho. El proyecto se centrará en la creación de cátodos y el reciclaje avanzado de baterías.

El anuncio fue realizado en la recta final de un discurso en el que el ministro reivindicó las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid y Castilla y León y en el que también avanzó próximas inauguraciones de infraestructuras actualmente en ejecución.

Carreteras

Entre ellas destacó la puesta en servicio de los nuevos tramos de la Autovía del Duero (A-11).

Puente aseguró que "muy prontito" inaugurará los primeros 31 kilómetros correspondientes a los tramos entre Tudela de Duero, Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba, mientras que los cuatro kilómetros restantes estarán concluidos en un plazo aproximado de tres o cuatro meses.

La apertura permitirá incorporar cerca de una treintena de nuevos kilómetros a la A-11, tres años después de la inauguración del tramo entre El Burgo de Osma y el enlace de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria.

Las actuaciones que entrarán en servicio corresponden, por un lado, a los 20,2 kilómetros entre Tudela de Duero y Olivares de Duero, unas obras iniciadas en diciembre de 2019 con una inversión de 105,23 millones de euros.

A ello se suman los 14,5 kilómetros entre Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba, cuya construcción arrancó en noviembre de 2020 con un presupuesto de 127,94 millones.

Además, el Ministerio mantiene en ejecución otras actuaciones clave dentro del corredor de la A-11. Entre ellas figura el enlace con la N-122 en Castrillo de la Vega (Burgos), adjudicado en agosto de 2023 por 15,75 millones de euros para un trazado de 2,4 kilómetros.

También avanzan las obras del tramo entre Langa de Duero (Soria) y Aranda de Duero (Burgos), una actuación de 22,3 kilómetros considerada una de las mayores inversiones viarias actualmente en marcha en España. El proyecto cuenta con un presupuesto de 180,6 millones de euros y fue adjudicado en diciembre de 2024 con un plazo de ejecución de 37 meses.