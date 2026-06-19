Prisión para el conductor del coche que volcó en el grave accidente de Medina en el que murió un bebé

El Juzgado de Medina del Campo ha decretado el ingreso en prisión para el conductor del coche que volcó en la tarde de este jueves, 18 de junio, en la carretera VP-8903, en la localidad vallisoletana, como han confirmado fuentes oficiales del caso en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La jueza le imputa un presunto delito contra la seguridad vial, como confirman a este periódico las mismas fuentes, tras un accidente que tuvo lugar a las 18:09 horas de la tarde de ayer.

Todo después del vuelco del turismo en la VP-8903, entre Campillo y Medina del Campo, pasadas las 18:00 horas, cuando el 112 recibía el aviso del siniestro.

Un accidente en el que un bebé de pocos meses, que sufrió heridas graves tras el suceso, falleció en la mañana de este viernes, 19 de junio.

El lactante era trasladado de forma particular al Hospital de Medina del Campo y, después, en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario, como apuntaron fuentes del 112, pero no pudo recuperarse de sus heridas.

Desde la sala del 112 se informaba a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, también a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias (Sacyl) que movilizaba un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

En el suceso resultaron heridas otras tres personas más, dos de ellas con pronóstico grave.