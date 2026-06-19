Pino plantea importar una vacuna procedente de Estados Unidos que sea eficaz ante el brote de Newcastle

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido una reunión de coordinación de urgencia con representantes de la Asociación Castellano Leonesa de Empresas de Avicultura (ASCLEA).

El encuentro ha servido para analizar el escenario epidemiológico abierto tras declararse, el pasado 15 de junio, un foco de la enfermedad de Newcastle en una explotación avícola del municipio de Aldea de San Miguel (Valladolid).

Durante la sesión de trabajo, el consejero ha detallado la evolución de los controles en las explotaciones y ha recogido las principales demandas de los productores para salvaguardar la viabilidad de las granjas.

Entre las propuestas técnicas planteadas por el sector destaca la posibilidad de importar una vacuna específica desde Estados Unidos, diseñada para ofrecer inmunidad frente al genotipo que ya fue aislado previamente en la Comunidad Valenciana y que podría resultar clave para contener la propagación del virus en las granjas de Castilla y León.

Asimismo, los profesionales han urgido a optimizar la interlocución diplomática y comercial con los países compradores de huevos y derivados avícolas para evitar el bloqueo de las exportaciones.

La estrategia acordada por ambas partes contempla intensificar de forma inmediata la vigilancia activa y pasiva en todo el territorio autonómico.

Esta medida se ejecutará en estricta coordinación con los servicios veterinarios oficiales de la Consejería y obligará a procesar un mayor volumen de analíticas en la red de laboratorios designados por la Administración, agilizando al máximo la detección temprana de cualquier sospecha.

Joaquín Antonio Pino ha mostrado el apoyo firme del Ejecutivo autonómico a todas las iniciativas orientadas a proteger la rentabilidad y estabilidad del sector avícola de la Comunidad.

En este sentido, el consejero se ha comprometido a elevar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todas aquellas reclamaciones y trámites que entren dentro de la competencia exclusiva del Estado.

Como muestra de esta colaboración, la Consejería y ASCLEA han pactado establecer mesas de seguimiento de carácter semanal para monitorizar la evolución del virus y adoptar las flexibilizaciones logísticas que permitan el funcionamiento diario de las explotaciones sin mermar sus ingresos.