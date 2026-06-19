Un fallecido y un herido en un choque frontal entre un turismo y un camión en la N-122 a su paso por Peñafiel

Un hombre de unos 60 años, ocupante de un turismo, ha fallecido a consecuencia de un accidente que ha tenido lugar esta tarde en la N-122.

El 112 recibió una llamada a las 16:39 horas avisando de una colisión frontal entre el turismo y un camión en el punto 309 de la carretera nacional, en Peñafiel.

El alertante indicó que al menos dos personas estaban heridas al permanecer atrapadas en los vehículos.

Se dio aviso a los bomberos de la Diputación de Valladolid, a Tráfico de Valladolid, a la Policía Local de Peñafiel y a Sacyl, que movilizó, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado, una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico de Peñafiel.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre y atendió a al menos otra persona, una mujer también ocupante del turismo, que es trasladada al hospital.

Los bomberos de la Diputación de Valladolid han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas.