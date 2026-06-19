Un fallecido y un herido en un choque frontal entre un turismo y un camión en la N-122 a su paso por Peñafiel
El accidente tuvo lugar sobre las 16:39 horas y una mujer, también ocupante del turismo, fue trasladada al hospital.
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Un hombre de unos 60 años, ocupante de un turismo, ha fallecido a consecuencia de un accidente que ha tenido lugar esta tarde en la N-122.
El 112 recibió una llamada a las 16:39 horas avisando de una colisión frontal entre el turismo y un camión en el punto 309 de la carretera nacional, en Peñafiel.
El alertante indicó que al menos dos personas estaban heridas al permanecer atrapadas en los vehículos.
Se dio aviso a los bomberos de la Diputación de Valladolid, a Tráfico de Valladolid, a la Policía Local de Peñafiel y a Sacyl, que movilizó, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado, una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico de Peñafiel.
En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre y atendió a al menos otra persona, una mujer también ocupante del turismo, que es trasladada al hospital.
Los bomberos de la Diputación de Valladolid han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas.