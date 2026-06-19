Tres detenidos tras una reyerta de madrugada en Medina del Campo con heridos por cortes

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de lesiones tras una reyerta registrada en la madrugada del 13 de junio de 2026 en Medina del Campo.

Los agentes, que realizaban labores propias de su cargo uniformados y en vehículo rotulado, fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 para dirigirse a la calle Ronda de las Flores donde se estaba produciendo una pelea entre varias personas.

A su llegada, los agentes fueron requeridos por dos varones, uno de los cuales presentaba diferentes cortes en el tórax, manifestando haber sido agredidos con un arma blanca por una pareja a la que afirmaban no conocer.

El primero de los identificados no presentaba lesiones visibles, pese a que aseguraba haber sido atacado.

Los varones indicaron que los agresores habrían utilizado un cuchillo o tijera, si bien no aportaron más datos y el arma no fue localizada tras una requisa por la zona.

Localización de la pareja implicada

Minutos después, dos patrullas de la Policía Local de Medina del Campo se personaron en el lugar con la pareja presuntamente agresora.

El varón de la pareja, desnudo de cintura para arriba, presentaba cortes superficiales en el torso, espalda y manos, manifestando que se los había producido con un cuchillo o unas tijeras al defender a su pareja.

La mujer relató que, momentos antes, había salido de un bar para realizar una llamada telefónica cuando tres varones la abordaron, llegando uno de ellos a agarrar su teléfono móvil. Durante el forcejeo, otro de los individuos le habría producido varios cortes en los dedos de la mano con un cuchillo de cocina, tras lo cual el grupo se marchó del lugar.

Alertado por los ruidos, su pareja salió del local y, tras ser señalados los presuntos agresores, les dio alcance a pocos metros. Según su versión, dos de ellos portaban cuchillos de cocina y un tercero una piedra, produciéndole varios cortes mientras intentaba recuperar el teléfono móvil.

La pareja echó en falta una cadena de oro, una mochila negra y un teléfono móvil.

Asistencia sanitaria

Debido a las lesiones que presentaban ambas partes, los agentes solicitaron recurso sanitario a través de la Sala CIMACC 091.

El personal médico realizó una primera valoración en el lugar y tres de los implicados fueron trasladados al Hospital Comarcal para una atención más exhaustiva.

La mujer presentaba un corte profundo en el dedo índice de la mano derecha, que requerirá puntos de sutura. Los dos varones únicamente presentaban cortes superficiales.

Detenciones

A lo largo del día 13 de junio, se fueron practicando las detenciones de los tres presuntos autores de las lesiones, siendo trasladados a dependencias de la Policía Nacional en Medina del Campo.

Una vez allí, se continuó con las diligencias policiales, quedando los detenidos en libertad tras la remisión del atestado a la autoridad judicial.