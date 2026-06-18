Lluvia de reconocimientos en Valladolid: el mapa de la innovación en los IX Premios de la Industria

IX Premios de la Industria en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. TecnoVitae.

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se ha vestido de gala este jueves para acoger la entrega de los IX Premios de la Industria en España, una cita ya consolidada que organiza la Fundación TecnoVitae y que ha reunido a cerca de 600 invitados.

La ceremonia, conducida por el mago y comunicador Miguel de Lucas, ha servido para coronar a los grandes referentes del tejido empresarial e industrial del país en campos que van desde la automoción hasta la inteligencia artificial aplicada a la salud, pasando por la sostenibilidad y la economía circular.

Entre los grandes triunfadores de la noche ha destacado Renault Group, que se ha alzado con el galardón en la categoría de Innovación Industrial por su pionera digitalización en las plantas de Valladolid y Palencia, donde aplican inteligencia artificial y sistemas predictivos para monitorizar la calidad y los costes de producción.

El mago y presentador encargado de conducir la gala, Miguel de Lucas. TecnoVitae.

Asimismo, la cita ha servido para estrenar la categoría de Industria del Hábitat, un reconocimiento que ha ido a parar a la empresa palentina Modulacción por su innovador sistema de fabricación de baños modulares listos para instalar en obra.

El mapa de premiados ha dejado claro el talento que se esconde tanto dentro como fuera de la comunidad. En el ámbito agroalimentario, la salmantina Tebrio Group ha sido galardonada por su liderazgo mundial en la transformación de insectos para alimentación y bioindustria.

Por su parte, la firma palentina Sociograph se ha llevado el premio en Industria Digital gracias a sus estudios de mercado basados en neurociencia, mientras que la startup valenciana HealthMate ha sido nombrada la Iniciativa Emergente del año por su asistente virtual de salud con inteligencia artificial.

Foto de grupo de los premiados y organizadores en la sala de la cámara del Miguel Delibes. TecnoVitae.

También han brillado Opus RS Europe, líder madrileño en medición de emisiones de tráfico, y el centro especial de empleo extremeño La Hormiga Verde, distinguido en la categoría solidaria por reciclar basura electrónica empleando a personas con discapacidad.

La velada ha reservado sus momentos más emotivos para los reconocimientos especiales de esta novena edición.

El premio a la Trayectoria ha recaído en el ingeniero y economista Antón Costas, actual presidente del Consejo Económico y Social de España, ensalzado como una de las voces con mayor autoridad en el panorama público del país.

Antón Costas, uno de los premiados. TecnoVitae.

Por último, el galardón de Comunicación ha sido para la web especializada Xataka, líder en información tecnológica, premiando así su constante labor de divulgación y su empeño por acercar la innovación al gran público.