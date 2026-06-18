Héroes en la N-620: salvan a un conductor atrapado en su coche en llamas tras chocar contra un tractor en Pollos

Un conductor de unos 55 años ha salvado la vida esta tarde gracias a la rápida y heroica intervención de varios testigos tras sufrir un gravísimo accidente de tráfico en la provincia de Valladolid.

La víctima ha resultado herida tras colisionar el turismo que conducía contra un tractor en la carretera N-620, a la altura del término municipal de Pollos.

A consecuencia del fuerte impacto, el coche comenzó a arder de forma violenta con el hombre atrapado en su interior, de donde ha podido ser rescatado in extremis antes de que las llamas devoraran por completo el vehículo.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta que informaba de un choque entre un coche y un tractor en el kilómetro 163 de la citada carretera nacional, en el desvío hacia Pollos y en sentido Tordesillas.

El alertante advertía con angustia de que el turismo estaba empezando a arder y que su ocupante permanecía dentro del habitáculo sin poder salir.

De inmediato, la sala del 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, al personal de Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha desplegado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico de Tordesillas.

Mientras los servicios de emergencia se dirigían al lugar a toda prisa, las personas que presenciaron el accidente no se lo han pensado dos veces. Arriesgando su propia integridad, han logrado abrir la puerta del coche en llamas, sacar al conductor del interior y ponerlo a salvo a una distancia segura del incendio.

Minutos después, los alertantes volvían a ponerse en contacto con el 1-1-2 para confirmar que el hombre ya estaba fuera de peligro respecto al fuego.

Una vez en el punto del siniestro, los bomberos se han hecho cargo de la extinción del vehículo, que ha quedado reducido a cenizas, mientras que el personal sanitario atendía al herido.

Tras ser estabilizado por los médicos en la misma carretera, el varón de 55 años ha sido evacuado de urgencia a bordo del helicóptero medicalizado de Sacyl directo al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.