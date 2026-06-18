Un bebé y un anciano entre los cuatro heridos graves en un brutal accidente de tráfico en la provincia de Valladolid

Un grave accidente de tráfico registrado a última hora de esta tarde ha dejado un balance de cuatro personas heridas, entre ellas un bebé de pocos meses y un anciano de unos 70 años, tras el vuelco de un turismo en la carretera VP-8903, en el tramo que une las localidades vallisoletanas de Campillo y Medina del Campo.

El siniestro ha obligado a desplegar un imponente operativo de rescate y asistencia médica que ha incluido la movilización de un helicóptero sanitario y varias dotaciones de bomberos.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta que informaba de la salida de vía y posterior vuelco de un coche en la citada vía provincial, advirtiendo además de que varias personas permanecían atrapadas y heridas de gravedad en el interior del turismo.

De inmediato, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación, que se han desplazado para liberar a los ocupantes del coche, y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Ante la magnitud de la alerta, el personal sanitario ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez sobre el terreno, los facultativos médicos han asistido finalmente a cuatro personas que han tenido que ser derivadas a tres centros hospitalarios distintos debido a la consideración de sus lesiones.

El herido de mayor gravedad, un varón de unos 70 años, ha tenido que ser estabilizado y evacuado de urgencia a bordo del helicóptero medicalizado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Por su parte, una mujer de unos 25 años ha sido trasladada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En lo que respecta al resto de los ocupantes, un joven de unos 25 años ha sido evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo.

En ese mismo centro comarcal ingresó en un primer momento el bebé de apenas unos meses de vida, trasladado inicialmente por medios particulares, aunque posteriormente los servicios médicos han determinado su evacuación definitiva en una UVI móvil hasta el Hospital Clínico de Valladolid para un examen mucho más exhaustivo.

La Guardia Civil trabaja ahora en el lugar para esclarecer las causas que originaron el aparatoso vuelco.