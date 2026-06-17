Uno de los programas de viajes más seguidos de Asia se graba en Valladolid: 80 profesionales y ocho influencers

Imagen de la grabación en Valladolid del programa muy seguido en Asia.. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid acogerá esta semana el rodaje de la segunda temporada de ‘What a Trip 2’, uno de los formatos de entretenimiento y viajes con mayor proyección internacional en el mercado asiático.

El programa busca descubrir la esencia de los territorios que visita poniendo el foco en las personas, los oficios, la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio y en este caso, Valladolid y su provincia se convertirán en las protagonistas ante una audiencia potencial superior a los 120 millones de espectadores.

En esta segunda temporada, que se estrenará a finales de 2026, ocho reconocidos influencers de distintos países asiáticos recorrerán Valladolid descubriendo su historia, patrimonio y costumbres mediante juegos, retos y experiencias inmersivas que acercarán al público su identidad de una forma dinámica y cercana.

La ciudad acogerá la grabación desde este miércoles 17 junio hasta el próximo viernes 19 donde el equipo grabará en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

En concreto, el miércoles las localizaciones incluirán la Plaza Zorrilla, la Casa de Cervantes, la calle Sierpe, el Pasaje Gutiérrez, el Museo de Valladolid y el restaurante Los Zagales. El jueves 18 de junio las grabaciones continuarán en el Campo Grande, con escenas previstas en la Rosaleda o la Pajarera.

Uno de los momentos más destacados llegará el viernes 19 de junio en la Plaza de San Pablo, donde tendrá lugar una gran ‘Tapas Party’, en colaboración con Tierra de Sabor. La ‘fiesta’ gastronómica estará abierta a la participación ciudadana y todos aquellos que quieran formar parte podrán inscribirse en el enlace: https://form.jotform.com/261576110592052, hasta completar aforo. Durante la misma, los ocho influencers elaborarán tapas inspiradas tanto en la tradición culinaria española como en la asiática, y serán degustadas por los asistentes en una jornada festiva que combinará gastronomía y música.

La grabación se extenderá también a varios enclaves de la provincia. El jueves 18 de junio el equipo visitará el Museo de Instrumentos Tradicionales de Paco Díez y una bodega de Cigales, mientras que el sábado 20 de junio las cámaras se trasladarán al Castillo de Fuensaldaña.

La presencia de ‘What a Trip 2’ en Valladolid supone una importante oportunidad de promoción internacional, reforzando su posicionamiento en mercados estratégicos de Asia y mostrando al mundo la singularidad de su patrimonio histórico, su oferta gastronómica y su tradición vitivinícola.

El rodaje ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Valladolid Film Commission y viene de la mano de la productora Grayscale Production, la televisión nacional de Singapur MediaCorp y la plataforma de streaming FriDay Video, perteneciente al grupo Far EastTone