PP y Vox arrebatan la Alcaldía al PSOE en un pueblo de Valladolid con una moción de censura: “Es democrático”

PP y Vox han presentado una moción de censura en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, de 600 habitantes, gobernada por el PSOE en minoría tras las elecciones municipales de 2023.

Tras dichos comicios los socialistas consiguieron tres concejales después de recibir 147 votos. Vox obtuvo 127 papeletas y dos ediles. Y el PP 126 y otros dos concejales.

En la localidad vallisoletana gobernaba el PSOE y el alcalde era, desde hace tres años, José Antonio Matesanz, que dejará el bastón de mando tras la votación.

“Se ha registrado dicha moción. Es democrático. Eso es todo, lo tenía asumido porque fuimos la lista más votada en las elecciones de 2023 pero no obtuvimos la mayoría absoluta. Podía pasar. El PSOE llevaba 11 años en la Alcaldía”, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Antonio Matesanz.

Fuentes de Vox confirman a este medio la moción de censura y apuntan que “la situación es insostenible y que el pueblo está abandonado”, como principales causas de la presentación del escrito que se votará en apenas una semana.

El socialista dejará de ser alcalde el próximo jueves 25 de junio tras dicha moción de censura del PP y Vox.