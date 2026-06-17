La piscina de Tordesillas reabre con normalidad tras activarse el protocolo sanitario por la aparición de restos fecales

El Ayuntamiento de Tordesillas ha informado este miércoles, 17 de junio, que la piscina municipal de verano “permanece abierta al público con total normalidad”.

Todo tras el “incidente registrado en la jornada de ayer, motivado por la aparición de restos fecales en el vaso de la piscina”.

Desde el Consistorio han asegurado que tras lo ocurrido “se activó de manera inmediata el protocolo sanitario establecido para este tipo de situaciones” y se “procedió al desalojo de las instalaciones, limpieza y desinfección” y también a la “realización de los controles necesarios para garantizar la calidad del agua”.

Una vez finalizadas todas las actuaciones y “comprobado el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas”, las instalaciones “han reabierto con todas las garantías para los usuarios”.

El Ayuntamiento de Tordesillas ha querido “agradecer la comprensión y colaboración de todos los vecinos” y ha recordado la “importancia de respetar las normas de uso de las piscinas municipales para garantizar la seguridad y disfrute de todos”.