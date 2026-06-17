El municipio que celebra con la orquesta Panorama y un mercado medieval su emancipación de Valladolid

El alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, y el el diputado de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Valladolid, David de la Viuda

La Cistérniga volverá a viajar al pasado del 19 al 21 de junio con la celebración de su II Mercado Medieval.

Una cita que este año adquiere un significado especial al enmarcarse dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la emancipación de La Cistérniga de la ciudad de Valladolid.

La Plaza Mayor del municipio se transformará durante tres días en un escenario medieval repleto de artesanía, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

Una iniciativa que busca reforzar las tradiciones locales y dinamizar la actividad económica y social del municipio.

Durante la presentación del evento, el diputado de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Valladolid, David de la Viuda, destacó que se trata de un mercado que "pone en valor y refuerza la tradición" y subrayó que esta segunda edición cobra una relevancia especial al coincidir con la conmemoración de una fecha histórica para el municipio.

"La celebración adquiere un significado especial al conmemorar el 175 aniversario de la emancipación de La Cistérniga de Valladolid, además de contribuir a dinamizar la vida económica y social del municipio y fomentar el turismo y la gastronomía", señaló.

El mercado contará con una amplia representación de artesanos, alfareros y oficios tradicionales, además de incrementar su oferta respecto al pasado año.

Según explicó el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, habrá "un 15% más de puestos entre artesanos y puestos de venta", así como una mayor presencia de establecimientos hosteleros para responder a la elevada demanda registrada en la primera edición.

La programación incluirá actividades durante todo el fin de semana dirigidas a públicos de todas las edades. Pasacalles, juegos, malabares, espectáculos de títeres, acrobacias aéreas y exhibiciones de fuego llenarán las calles del municipio.

"Presentamos este segundo Mercado Medieval y la emancipación es el plato fuerte. Es una de las principales acciones que tenemos durante el año", afirmó el alcalde.

Redondo destacó además la apuesta por las actividades familiares: "Habrá actividades para niños y mayores durante viernes, sábado y domingo, con muchas zonas infantiles porque lo que queremos es que se viva la calle".

El gran momento de las celebraciones llegará el domingo 21 de junio con el Concierto de la Emancipación, que tendrá lugar en el campo de fútbol municipal y estará protagonizado por la reconocida Orquesta Panorama, una de las formaciones musicales más populares del panorama nacional.

"El domingo celebraremos el Concierto de la Emancipación con la Orquesta Panorama", destacó el alcalde, quien invitó a vecinos y visitantes a participar en una programación diseñada para recordar uno de los hitos más importantes de la historia local.

Los actos conmemorativos continuarán la próxima semana con la tradicional Marcha de la Emancipación, que concluirá en la Plaza Mayor de Valladolid, donde los participantes serán recibidos por el alcalde de la capital vallisoletana.

"Se cumplen 175 años desde que nos emancipamos y queremos compartir esta celebración con todos. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a que vengan y participen en estas jornadas", concluyó Redondo.