El coche compartido funciona en la UEMC: 200.000 kilómetros y evita más de 10 toneladas de CO₂

De una gran iniciativa a un gran logro, protagonizado por la comunidad universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en Valladolid.

Esta comunidad ha evitado la emisión de más de 10 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante el curso académico 2025-2026.

Todo, gracias al uso de Tribbu, una aplicación que está especializada en movilidad compartida en entornos universitarios.

Facilita compartir coche entre estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.

La implantación de Tribbu forma parte de las actuaciones contempladas en el Plan de Movilidad Sostenible de la UEMC, desarrollado en colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa).

Este plan integra diferentes medidas orientadas a fomentar una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente.

En concreto, la aplicación se enmarca en la línea de actuación dedicada a la digitalización y gestión inteligente de la movilidad, promoviendo el uso compartido del vehículo privado para reducir desplazamientos individuales y emisiones contaminantes.

Los datos registrados por la plataforma entre septiembre de 2025 y junio de 2026 reflejan el creciente compromiso de estudiantes y trabajadores con este modelo de movilidad compartida.

En total, el uso de Tribbu ha permitido evitar la emisión de 10.486 kilogramos de CO₂. Esta cifra equivale a la capacidad de absorción anual de más de 500 árboles, lo que permite dimensionar el impacto ambiental positivo generado por los desplazamientos compartidos hacia el campus.

Durante este periodo se han compartido más de 203.000 kilómetros en trayectos vinculados a la actividad universitaria, contribuyendo a reducir el número de vehículos en circulación y las emisiones derivadas de los desplazamientos diarios.

La plataforma ha registrado 213 usuarios, de los que el 87% llegó a crear una rutina de viaje. Además, más del 72% de las personas inscritas terminó compartiendo coche de forma efectiva, un porcentaje especialmente elevado para este tipo de aplicaciones y que evidencia el alto grado de aceptación de la herramienta entre la comunidad universitaria.

La evolución de la actividad a lo largo del curso muestra además un crecimiento constante. Desde los 168 trayectos compartidos registrados en septiembre de 2025, la plataforma alcanzó su máximo en abril de 2026, con 2.400 viajes compartidos en un solo mes y más de un centenar de usuarios activos utilizando regularmente el servicio.

Los datos permiten también trazar una radiografía de los hábitos de movilidad de la comunidad universitaria. El principal pico de actividad se concentra a las 8:00 horas, coincidiendo con el inicio de las clases, mientras que los desplazamientos de regreso se producen mayoritariamente entre las 14:00 y las 15:00 horas. Asimismo, los días con mayor utilización de la plataforma son martes, miércoles y jueves, en línea con la actividad académica del campus.

Tribbu conecta diariamente Valladolid con municipios del entorno como Laguna de Duero, Zaratán o Palencia, favoreciendo la creación de una red de movilidad colaborativa que facilita los desplazamientos recurrentes de estudiantes y trabajadores de la Universidad. La distancia media recorrida por usuario se sitúa en 29 kilómetros.

La puesta en marcha de Tribbu constituye una de las acciones incluidas en el Plan de Movilidad Sostenible de la UEMC, una estrategia más amplia que contempla diversas actuaciones dirigidas a mejorar la movilidad del campus desde criterios de sostenibilidad, innovación y eficiencia, reforzando el compromiso de la Universidad con la transición hacia modelos de transporte más responsables.

Con iniciativas como esta, la UEMC refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la innovación aplicada a la movilidad y la construcción de un campus cada vez más sostenible, conectado y comprometido con los desafíos ambientales actuales.