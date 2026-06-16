Incendio en una vivienda de Valladolid: dos mujeres atendidas por inhalación de humo

Bomberos de Valladolid en una foto de archivo

Dos mujeres han precisado asistencia sanitaria por posible intoxicación por inhalación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda situada en el número 128 de la calle Moraña, en Valladolid.

El suceso se produjo a las 21:14 horas, cuando una llamada alertó de un incendio originado en una sartén en la cocina de una vivienda. Inicialmente, no se tenía constancia de personas heridas.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó a efectivos de la Policía Municipal de Valladolid, los Bomberos de Valladolid y agentes del Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en el incidente.

Minutos después, la Policía Municipal solicitó asistencia sanitaria para dos mujeres que presentaban síntomas compatibles con una intoxicación por inhalación de humo.

Ante esta situación, se dio aviso a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó recursos asistenciales hasta el lugar para atender a las afectadas.