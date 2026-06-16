Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja avícola de Valladolid con 24.000 pollos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado la aparición de un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una explotación de pollos de engorde situada en el municipio vallisoletano de Aldea de San Miguel.

Con este caso, el número total de brotes detectados en aves de corral en España desde el pasado mes de diciembre asciende ya a once, según apunta Diario Veterinario.

La granja afectada cuenta con un censo aproximado de 24.000 broilers de 43 días de edad y no se encontraba vacunada frente a esta enfermedad vírica altamente contagiosa.

La sospecha surgió el pasado 12 de junio, cuando se detectó un incremento de la mortalidad que afectó a alrededor del 6,7 % de las aves de la explotación.

Tras la alerta, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León procedieron a la toma de muestras, que fueron remitidas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro de referencia nacional para esta enfermedad.

Los análisis realizados mediante la técnica PCR han confirmado la presencia de una cepa velogénica del virus de Newcastle, una de las variantes más virulentas.

Ante la confirmación del foco, los SVO han activado de forma inmediata las medidas contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea.

Entre ellas destaca la inmovilización de la explotación desde el momento en que surgieron las primeras sospechas, así como la puesta en marcha de una investigación epidemiológica para determinar el origen del brote y evaluar posibles riesgos de transmisión a otras granjas a través de movimientos de personas, vehículos o materiales.

Además, se está llevando a cabo el vacío sanitario de la explotación afectada, junto con la eliminación de los cadáveres, el pienso y otros materiales susceptibles de actuar como vectores de transmisión del virus. Todos estos residuos serán gestionados en una planta de tratamiento autorizada.

Desde el Ministerio de Agricultura se insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en poblaciones de aves silvestres.

Asimismo, se recomienda comunicar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales y extremar las medidas de bioseguridad en las granjas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres.

El MAPA también subraya la importancia de la vacunación como herramienta preventiva. Aunque recuerda que las vacunas no garantizan una protección absoluta, destaca que reducen significativamente el riesgo de infección y la cantidad de virus excretado por las aves afectadas, limitando así la propagación de la enfermedad a otras explotaciones.

La detección de este nuevo foco mantiene en alerta al sector avícola, especialmente en una comunidad como Castilla y León, donde la producción avícola tiene un importante peso económico dentro del sector agroalimentario.