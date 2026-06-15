La UEMC aborda el sueño, la salud mental y el futuro del vino ante los cambios generacionales en sus cursos de verano 2026

Los Cursos de Verano vuelven este mes de julio a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid con dos propuestas que se centran en grandes desafíos sociales y culturales en la actualidad.

Concretamente, abordarán la creciente incidencia de los trastornos del sueño y la transformación de los hábitos de consumo, comunicación y ocio que está redefiniendo el futuro sector vitivinícola.

En este sentido, abordarán dos cuestiones, cómo afectan el insomnio y los trastornos del sueño a la salud física y mental y cómo están transformando las nuevas generaciones su relación con el vino, las marcas, el ocio y las experiencias de consumo.

Estas actividades, que son gratuitas, tendrán lugar el 8 y 9 de julio en Valladolid, bajo las enseñas del curso 'Sueño, salud y bienestar', y los días 15 y 16 de ese mismo mes con la XV edición del curso de verano centrado en el mundo del vino.

Este último se celebrará este año bajo el título 'Nuevos jóvenes. Nuevos Códigos. ¿Nuevo vino?'.

Sueño, salud mental y bienestar

El 8 y 9 de julio se celebrará el Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar', una propuesta que analizará el sueño como uno de los principales pilares de la salud mental, emocional y física y abordará las causas, consecuencias y tratamientos de los trastornos en la sociedad.

Se estudiarán factores que afectan directamente a la calidad del descanso, como el estrés laboral, las enfermedades médicas, los problemas de salud mental, las adicciones, el abuso de sustancias, la hiperconectividad digital o el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

También se revisarán las principales estrategias terapéuticas para hacer frente al insomnio y otros trastornos del sueño desde enfoques médicos, farmacológicos, físicos y psicológicos.

El curso contará con algunos de los principales especialistas españoles en medicina del sueño. Entre ellos está Carlos Egea Santolalla, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) y jefe de la Unidad Funcional de Sueño del Hospital Universitario de Álava, que inaugurará el programa con la conferencia 'El sueño y su impacto en la salud'.

La programación incluye una mesa redonda sobre 'El sueño: trastornos y consecuencias', en la que estarán José Lorenzo Bravo Grande, presidente de la Comisión Nacional Especialidad de Medicina del Trabajo y Daniel de Luis Román, catedrático de Endocrinología y Nutrición y Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

También participarán Silvia Gismera Neuberger, especialista en nuevas tecnologías y sueño; y Lara Grau-López, psiquiatra jefa de Sección de Adicciones y Patología Dual del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona. El debate será moderado por Carlos Roncero Alonso, profesor de la UEMC, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y director del Curso de Verano.

La segunda jornada abordará las potenciales soluciones a los trastornos del sueño desde una mirada multidisciplinar.

Estarán Cecilio Álamo González, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Alcalá; Adolfo Alcoba Luque, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla o Ada María González González, profesora de Fisioterapia de la UEMC.

A ellos se sumará Beatriz Vielba Dueñas, médica de Atención Primaria y responsable del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y todos analizarán las respuestas médicas, psicológicas y terapéuticas más eficaces para mejorar la calidad del descanso.

Un simposio que estará moderado por Alicia Fernández Parra, coordinadora académica del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de la UEMC.

El programa finalizará con una mesa redonda dedicada a los microhábitos saludables para dormir mejor, en la que se abordará el papel de la nutrición, la actividad física, la terapia ocupacional, la farmacología y la medicina preventiva en la mejora del sueño, la salud mental y el bienestar general.

En ella participarán Alba Abia Heras, coordinadora académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UEMC; Cecilio Álamo González, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Alcalá y Sandra Antón San Atanasio, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UEMC y experta en Entrenamiento Personal.

Asimismo, estará Olga Isabel Fernández Rodríguez, coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la UEMC; y Beatriz Vielba Dueñas, médica de Atención Primaria y responsable del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Una mesa de debate moderada por David Cortejoso Mozo, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

El futuro del vino ante las nuevas generaciones

Los días 15 y 16 de julio se celebrará la XV edición del Curso de Verano del Vino de la UEMC, una de las actividades más consolidadas de la programación estival, que este año apuesta por un formato renovado, más dinámico y visual, centrado en analizar cómo están cambiando las nuevas generaciones y qué implicaciones tiene esta transformación para el sector.

El curso reflexionará sobre fenómenos como el movimiento sober curious, el consumo responsable de alcohol, el auge del bienestar y los estilos de vida saludables, la influencia de TikTok, Instagram y los creadores de contenido, la construcción de comunidades de marca, los nuevos formatos de ocio experiencial y el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y comercialización del vino.

A través de seis mesas de debate, los participantes abordarán cuestiones como la convivencia entre consumo moderado y hábitos saludables, los nuevos lenguajes digitales, la necesidad de conectar con públicos jóvenes, la creación de experiencias vinculadas al vino o las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para acercar el sector a futuras generaciones de consumidores.

Las sesiones llevarán títulos como 'Del tardeo al sober curious: cómo han cambiado los planes', 'La importancia del lenguaje: ¿TikTok bebe vino?', 'Del festival al postureo: el nuevo ocio ya no va solo de beber', '¿Tiene el vino un problema de vibe?' o 'El futuro del vino: tradición, IA y nuevos códigos'.

El curso reunirá a profesionales y referentes del ámbito vitivinícola y de la comunicación, entre ellos el periodista especializado Javier Pérez Andrés, el director de cata de la Guía Peñín, Carlos González, y bodegas como Barona, La Loba, Divina Proporción y Lacrima Terrae, que compartirán experiencias y casos de éxito.

Los Cursos de Verano UEMC 2026 convierten así Valladolid en un espacio de reflexión sobre dos de los grandes desafíos contemporáneos: la mejora de la salud y el bienestar a través del sueño y la adaptación de sectores tradicionales como el vino a los nuevos comportamientos sociales, culturales y digitales de las generaciones más jóvenes.

Una propuesta que conjuga divulgación científica, análisis social y transferencia de conocimiento para acercar la universidad a los grandes debates de nuestro tiempo.